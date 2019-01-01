四十年改革開放，中國崛起，成為世界第二大經濟體，不僅大大改變了一窮二白的自己，初步實現了中華民族的復興，而且改變了世界格局，衝擊了美國和西方稱雄三百年的霸主地位。



儘管美國和西方在中國的改革開放、經濟發展、國際化參與中得到了巨大的紅利，但他們知道紅利正在縮減，在霸主地位受到威脅和動搖面前，已得的紅利和將得的紅利都不足以「彌補」霸主地位的喪失，只有遏制乃至打垮中國的發展勢頭，從根本上廢掉中國的發展動力，才能永遠稱王稱霸，從而獲得更大的、永久的紅利。



這樣的目的和戰略實施，美國人是早已公開宣揚的，搞的是「陽謀」。有了這個「陽謀」聲大夾惡，美國人再使甚麼「陰謀」手段、下三濫伎倆「對華博弈」，就在任何場合、議會、媒體、國際會議上變得「合理合法」、「理直氣壯」了。特朗普政府在對華貿易戰中，無所不用其極幹的流氓無賴、雞鳴狗盜之事，也就據說得到了美國各黨派和「主流輿論」的支持歡呼了。



不錯，國家利益面前的國際社會博弈中，各國政府和民眾唯一的正確立場就是維護本國的利益，所謂「公理、公平、公正」是蒼白無力的，誰相信這些可以走遍天下、可以拿來和人「理論」，從而「嚇走」、「改變」對手或令其回心轉意，那是絕不可能、愚不可及的。當然，作為鬥爭策略和打輿論戰，所謂公理、公平、公正在任何人手裏也是會各執一詞的。



美國的邪惡問題在於貪得無厭，想「獨食」天下，還要製造無數冠冕堂皇，貌似講公理、討公平、護公正的理由，把幹壞事當成好事來吹，極其醜陋和虛偽也。