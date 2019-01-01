「善財難捨，冤枉甘心」，正是港府的寫照。一方面對港人斤斤計較，連派粒糖也不情不願，另一方面對假難民慷慨解囊，大方得令人難以置信。過去五年，港府用於假難民身上的開支累計達五十億元，單是本財政年度就有十四億元，較上個財年增加逾三成，可見這根本是一個無底洞，愈陷愈深。港府請客，市民埋單，你說冤不冤！



花錢還是其次，治安才是大問題。隨着假難民不斷蔓延，全港各區相繼淪陷，連離島也無法幸免，一向治安良好的南丫島竟淪為毒窟及兵器庫，令人觸目驚心。對假難民仁慈，等於對港人殘忍，難道港府連如此簡單的道理也不懂？



人們始終想不通，假難民問題已困擾香港多年，為何遲遲無法解決？答案是，非不能也，實不為也。要徹底解決假難民問題，最直截了當的辦法就是退出聯合國《禁止酷刑公約》。有人也許認為這不是一件簡單的事，其實事在人為，美國可以「美國優先」為名隨時退群毀約，為何香港連通過中央政府要求退出公約的勇氣也沒有？向來強調「自由人權」的美國尚且對經濟難民採取零容忍政策，香港又何德何能對假難民來者不拒？



退一步說，即使暫時無法退出公約，也不表示可以放任假難民為非作歹。各界人士早就建議設立禁閉式難民營，起碼也應羈押干犯刑事罪行的假難民，禁止他們流竄各區，危害治安，奈何港府充耳不聞，至今沒有採取任何防範措施。庸官禍港，莫此為甚！