度過了陰晴不定的二○一八年，二○一九年等待着我們的似乎不是更美好的日子。財政司司長陳茂波繼續唱淡，指中美貿易戰、內地和香港股市以及美股近幾個月的表現，皆指出經濟下行風險不斷增加，「港府不會幻想環境很快會變得美好」，故財政預算案將以「撐企業、保就業、穩經濟」為主軸。換言之，港府大條道理繼續做守財奴是也。



其實，香港是細小外向型經濟體，外圍稍有風吹草動便受到牽連，不可能獨善其身，中美貿易戰能否在九十日內搞定無人能知，而美股三大指數出現大震盪更必影響本港股市，未來經濟充滿挑戰已是寫在牆上。這些人盡皆知的事，犯不着由財爺煞有介事宣之於口。更何況，經濟不景氣，基層市民首當其衝，港府更需大手筆做好扶貧安老工作，絕對不能以此當成不作為的藉口。



更需港府關顧的是中產夾心階層。他們大都是打工仔，但入息超出申領福利上限，每月養家的開銷卻極大，隨時手停口停。除了一般的退稅措施，基本上每次派糖皆落空，財爺是否需要在經濟環境逆轉之際，為這群人增加更多福利和保障？



說到底，本港面對的社會問題千頭萬緒，例如房屋問題尾大不掉、安老政策天殘地缺、教育資源僧多粥少、醫療政策千瘡百孔等等，港府空有萬億財政儲備卻不用在節骨眼上，反而吹噓市民看不見摸不着的「明日大嶼」如何美好，這跟「涸轍之鮒」故事中，引西江水救魚的監河侯一樣虛偽。