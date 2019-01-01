中美領導人再次通電，特朗普聲稱雙方談得很好，正取得重大進展。從中國重新入口美國大豆，加碼入口美國粟米、大米，成立知識產權法庭，立法禁止強制技術轉讓等舉措觀之，中方正在全面迎合美方的要求。



問題是，縱然中國作出許多讓步，也未必能滿足美方胃口。事實上，貿易戰僅是表象，全面遏制中國崛起才是目的。中國推動「彎道超車」的關鍵是高科技，美國則採取了「擊之半渡」策略，在中國科技升級的關節點發起進攻，從美國連連針對中興、華為出手，到炒作中國人「間諜論」；從美國高官指摘「中國製造2025」計劃損害美方利益，到美國高校理工科減收中國留學生，在在說明，美國最忌憚的不是中國多賣幾條牛仔褲或玩具，也不是中國的貿易順差，而是先模仿後超越美國科技的能力。



美國為維護自己的世界霸權，必然不惜一切，全力以赴，全方位扼殺中國的發展，這是一場國運之爭、生死之戰，若以為中方多購一些美國產品特朗普就會鳴金收兵，那是太傻太天真。正如有人形容，美國是一條恐龍，張開血盆大口，牠要吞下的是整頭牛，中方遞上的幾塊牛排，連塞牙縫都不夠。



中美達成妥協的概率其實不高，即使達成也是暫時的、靠不住的，對於精通《交易的藝術》的特朗普而言，毀約簡直比翻書更容易。