歷盡劫波兄弟在，踏入新的一年，中美兩國有望消弭紛爭，重歸舊好。雖然舊日的關係也不完全是好，但只要不像二○一八年般尖銳對立，世界經濟便可以少了一個待爆炸彈。日前，中國國家主席習近平應約，與美國總統特朗普作電話詳談，事後白宮主人宣稱氣氛很好，雙方有望達成全面的貿易協議，相信股神巴菲特的論斷又準確了。



貿易戰開展後，評論界意見紛紜，悲觀者多，巴菲特並非政界中人且垂垂老矣，但筆者獨推薦讀者要留意其高見。因為當今之世，有見地的人愈來愈少，很多評論人都是常斷常錯，殊不足觀。



二○○○年全球科網股狂潮，不少人趨之若鶩，巴菲特卻不為所動，最後證明確是眾人皆醉他獨醒。○八年金融海嘯，有人號稱百年一遇，股神卻人棄我取，在最低潮時早着先鞭，大舉入市。今次的中美貿易戰，老人家告訴你，兩國領導班子都是世界上最聰明的人，不會做出一損俱損之事，若依目前局勢看來，似乎正是朝着他預測的方向發展。



如今很多人擔心華爾街熊市已臨，進而引發世界經濟危機。你要是信巴菲特的，就大可放心。老人家早在特朗普上任前已斷言，美國經濟強勁，無論誰是白宮之主，美股長期大牛市不會改變。如果一定要選擇站邊，我就一定會站到這位智者之旁了。



美國企業普遍的業績不俗，再加上華盛頓自恃強勢，在對外貿易談判中利益佔盡，故當地經濟該不虞有礙。只是股市經歷了十年大牛市，長升之後必有正常調整，但不代表已墮入熊市。牛轉熊有很多不同標準，如果單憑由高位下跌兩成就定性為熊市，就未免過於簡單。