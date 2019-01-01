一直以來，西方部分學者和媒體習慣於對中國貼上各種標籤，「銳實力」（sharp power）就是花樣翻新的一個。此概念最早出現在一七年十二月，美國國家民主基金會（NED）發表的一份名為《銳實力：崛起的威權影響力》報告中。英國《經濟學人》雜誌曾以封面文章講述中國的「銳實力」，美國《外交事務》雜誌亦刊登過約瑟夫‧奈一篇研究西方如何用「軟實力」對抗中、俄「銳實力」的文章。



有別於帶褒義的「軟實力」及「巧實力」概念，「銳實力」從字面上已經懷有惡意，用以抹黑中國制度，將中國提升國際形象和影響力的努力稱之為「穿透文化壁壘，改變西方價值觀的利刃」。由「銳實力」一詞的出現，就反映出西方精英階層仍深深受到冷戰思維所影響。



四十年改革開放，中國的迅速發展受到全球矚目，國際社會自然高度關注中國的發展道路。中國的國際影響力、感召力、塑造力和引領力不斷提升，中國的發展道路、發展理念、發展經驗得到國際間廣泛認同。擁抱冷戰思維的一些西方學者對此感到緊張和不安，將中國發展的各種互利建設與文化交流都視為攻擊的對象。



某些西方學者過去渲染「中國崩潰論」或「中國威脅論」，但結果都不攻自破。「銳實力」儘管如何包裝，骨子裏仍是對中國的偏見，卻難以唱衰中國。中國展示自己的國家形象，是為了幫助國際社會全面了解中國。這根本無可非議，與所謂的「銳實力」毫無關係。