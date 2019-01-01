又是新一年的開始，謹祝本報讀者身心愉快！雖然新的一年香港不可能會平靜，許多事情都偏離我們的核心價值，尤其是司法的公信力，不過日子縱難過，心平壽自長，港人屢遭風雨也能挺過來，否則香港也不會成為長壽之都！



元旦亦係加價日，不少食肆都會加價，交通費也不例外，即使服務差、醜聞不斷卻賺大錢的港鐵，也全面加價啦！五款全月通加強版及港鐵都會票，都加價十至十五蚊不等；最叫人谷氣嘅係，港鐵每程百分之三車費回贈亦在元旦結束！港鐵其實乜都要賺到盡，「可加可減」機制根本就係「只加不減」，賺多多都係要加！唯一唔加嘅就係本報依然每份八蚊，且真正有料到，維持高質素報格。



至於自駕人士，也逃不過加價命運，大欖隧道私家車收費由四十四蚊加到四十八蚊，電單車則由二十蚊加到二十二蚊。當然，泊車費亦走唔甩，房委會轄下的一百五十多個停車場，涉及三萬多個車位，各類車位租金加百分之三至八，其中各地區私家車時租車位要加一蚊，老朽既已退休，以前養架錢七就話為方便返工，家陣開源無方惟有節流，新的一年睇怕要劏咗架錢七，留多個錢食碗雲吞麵實際啲。此外，中電及港燈又加電費，中電已於去年十月起調升每度電百分之二，港燈元旦亦大幅加價百分之六點八。



活在香港，有兩句話可謂「五十年不變」，就係「生老病死皆不易，衣食住行樣樣難」，香港人嘅生活成本向來高企，普通市民想過「簡樸生活」都唔容易，公屋供應嚴重滯後，劏房呎價媲美豪宅，流感未到高峰期，公立醫院睇急症都要排十個八個鐘，難怪一眾調查都反映港人活得不快樂。鬼咩！年輕人連「扑嘢」都冇地方，老人家想「安老」但等到死都冇宿位。可哀嘅係，咁悲情嘅城市卻男女都長壽，「壽則多辱」，你話諷唔諷刺？