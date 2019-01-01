法國黃背心示威在歐洲遍地開花，衍生出訴求不盡相同的大規模示威集會，追本溯源，跟法國作為歐盟及歐元區成員，財政赤字不得超過國內生產總值百分之三的鐵律大有關係。



法國總統馬克龍於一九年預算中開徵推動環保的燃料稅，結果因黃背心示威而取消，甚至推出更多針對基層的減稅措施，背離壓縮財赤的初衷。儘管法國燃料稅水平在歐洲名列前茅，實際上法國民眾的燃料支出水平在馬克龍上任後不升反跌，問題是馬克龍一邊替富人減稅，一邊又提出加徵燃料稅，厚此薄彼難怪民眾火遮眼，在政治觀感上失分不少。



馬克龍替富人減稅是其為公共支出減磅、騰出財政支出空間刺激投資和創造就業的組合拳之一，而加徵燃料稅則與力撐冠上巴黎之名的減排協議的外交部署有關。問題是，無論馬克龍出發點為何，普羅大眾只關心自己的荷包，如同上任總統奧朗德一樣，馬克龍受制於財赤上限不得超出歐盟法定水平，施政左支右絀，支持度不斷蒸發。



馬克龍今番急轉軚，宣布為賺取最低工資人士加薪一百歐元，及向月入二千歐元以下退休人士減收社會保障稅，估計每年開銷上漲八十至一百億歐元。法國政府計劃打中產和藍領階層主意，將本財年計劃發還的一次性二百億歐元退稅扣起，實行拆東牆補西牆。



歐元區誕生以前，法國透過貨幣貶值提振製造業競爭力，隨心所欲加大財政支出拉動經濟，創造就業和刺激投資。如今，法國既無法左右歐元幣值，又因歐債危機不得不嚴守歐盟財政鐵律，財政盈虧與其他歐元國共同進退，啞子吃黃連，有苦自己知。為止息戰火而提出的歐洲一體化理念，其代價似乎遠超倡議者所想，前路愈加崎嶇。