常言道：一年伊始，萬象更新。然而，特區政府對待南亞假難民政策屢錯不改，可以預期，新的一年將繼續亂象叢生。繼南亞兵團殺入南丫島，將世外桃源變成毒窟後，警方日前爆門搜查長沙灣工廈洗碗工場，拘捕七名假難民黑工。南亞兵團只要手持「行街紙」，就可以在港自由活動，不是販毒、打劫，威脅港人性命財產，就是做黑工搶香港人飯碗，高官還要堅拒重設禁閉營，婆媽背後不是表明了這個「香港難民特區政府」口說「與市民同行」，實際上只是「與難民同行」嗎？



港府對難民來者不拒，對收緊難民政策大歎慢板，固然是大錯特錯，送上行街紙、人道援助及律師費供這班人打官司，吸引南亞兵源源不絕湧港，則是一錯再錯。若說不重設禁閉營是顧及人權，那麼，對聘請黑工僱主刑罰過輕，恐怕是出於顧及假難民的搵食權了。



單是去年首十一個月，就有三百一十九名假難民黑工被捕，數字不但比一五年及一六年都要多，而且還可能僅是冰山一角，事關月前入境處在流浮山打擊黑工，就發現有人在港做黑工已經逾兩年，一來反映假難民黑工問題嚴重，二來亦揭示不少僱主根本無視法例。雖然法例訂明僱用黑工一經定罪，最高可被判監禁三年及罰款三十五萬元，可是法庭一般僅判處數個月刑期了事。港府屢被詬病施政維護商界利益，莫非連聘用黑工的僱主也包括在內？



沒有僱用黑工的僱主，假難民想做黑工也沒有窿路。不過，假難民無黑工做，會否轉為打家劫舍呢？以這個慣性婆媽的政府而言，當然是繼續不作為，對待假難民問題以不變應萬變，任由香港變成假難民樂園。