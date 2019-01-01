今日是二○一九年首日，港人在未來一年是福是禍，政府的大政方針有決定性作用，但事實擺在眼前，港人對新一年不甚樂觀，國際民意調查機構蓋洛普向全球五十一個國家或地區進行「希望指數」調查，香港的分數由正十分急跌至負二十五分，成為全球對一九年最悲觀地區的第五位。



在今次希望指數排名中，最悲觀的五個地區包括戰火連連的兩個中東國家，換言之，港人對前景悲觀的程度，竟然堪比朝不保晚的動盪中東社區。香港向來被視為福地，甚少天災，港人在如此得天獨厚的情況下，於新一年憂心忡忡，顯然是人禍已全然覆蓋希望之源，擺在眼前最少有兩大毒瘤問題，一天不解決，香港要浴火重生，真的不知從何說起。



第一個毒瘤問題是近期鬧哄哄的司法亂象，當中「放生」及「應告唔告」個案惹起極大爭議，對此，律政司司長鄭若驊責無旁貸，有責任撥亂反正，奈何她自己亦「唔爭氣」，本身也是爭議火頭，尤其是獨立屋僭建醜聞衍生的其他法律問題，「未完全斷尾仍有手尾跟」。



再者，鄭若驊近期因擅改徵詢獨立法律意見的準則，法律界及政界一面倒「鬧爆」，連建制派都「幫理不幫親」，寸爆鄭抱持「眾人皆醉我獨醒」的態度，要求她再作解釋，若鄭仍死撐不認錯，司法繼續沉淪是無可避免。



另一個毒瘤問題是南亞兵團及假難民禍港，據報過去五年用於免遣返聲請及相關工作的開支多達五十億元，公帑如此浪費，已令民怨四起，但政府至今仍無解決假難民問題的方案，多個地區要長時間承受假難民衍生的社會問題。



總的來說，香港新一年籠罩悲觀情緒，政府要挽回人心，先要杜絕人禍，繼而提出針對措施排難解紛，否則港人的卑微願望亦落空，就是對政府死心之時。