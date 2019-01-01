今天是二○一九年元旦，筆者在這裏祝福各位《東方日報》讀者，萬事順遂，平安喜樂，家庭幸福。祝願香港剝極必復，否極泰來！



根據台灣一份最新民調發現，二○二○年總統選舉若為藍綠對決，國民黨的朱立倫參選有優勢，目前各領先民進黨的賴清德和蔡英文十五及三十四個百分點，但如果「白色力量」的柯文哲投入選戰，藍綠都將被邊緣化，柯暫以四成以上支持率領先兩黨的可能參選人至少十三個百分點。按照目前預計各種可能的總統參選組合來看，在柯文哲不參選、民進黨推蔡英文競選連任的前提下，有關民調發現，泛藍陣營不論是派朱立倫、王金平、馬英九或是張善政，都有機會與蔡英文相抗衡，朱立倫更以五成六支持度大幅領先蔡英文的兩成二，領先幅度最大；國民黨若推王金平、馬英九或張善政參選，都可以擊敗蔡英文；各競選組合中，只有國民黨推派現任主席吳敦義參選的情況下，蔡才有望維持領先局面，以三成六支持度超前吳的兩成七。



民進黨如推賴清德參選，同樣和藍營五位可能參選人兩兩對決的情況下，賴以三成二支持度輸給朱立倫的四成七。但朱立倫的參選優勢只存在於藍綠對決，一旦柯文哲投入選戰，柯、朱、賴三人爭霸，柯目前以四成一支持度居首，朱以兩成八居次，賴以一成八包尾。



台北市長柯文哲日前被問及前副市長陳景峻指他有心選總統，但要看一九年風向，現在是否正在儲備能量？他笑說：「我們不是每天都在儲備能量嗎？」柯強調，第一次講的話最準，就是「一九年六月以後再問我」。台北的政情觀察家估計，柯是要等藍綠陣營的總統參選人底定後再作決定。在台灣政壇幾乎沒有人相信，柯文哲會在「秦失其鹿，天下共逐之」的情況下放棄競逐總統大位。



換言之，根據有關民調，民進黨繼一八年失去地方多數執政地位後，二○年也會喪失中央執政地位。去年底的九合一地方選舉重整政治版圖，「完全執政」的民進黨崩盤，黨內進退失據，可是蔡英文卻昧於政治現實，仍然要操控大局，爭取連任總統。



資深政治評論家陳文茜日前在政論節目中直言，民進黨在二○年大選只有一個選項，就是比照一四年台北市長選舉「禮讓」柯文哲的做法，徵召柯文哲參選總統，副總統及行政院長由民進黨提出，惟有「柯綠合作」，民進黨才能維持綠色政權。陳文茜認為民主政治原先的設計理念為，一個國家有幾個重要的政黨，在政黨裏的政治菁英幫老百姓挑選最適合的人，以領導這個國家，可是現在台灣的政治變成一群人集結在一起，像幫派一樣強奪權力，互相分配分贓，她表示「不要整天黨黨黨、我我我，誰把那個我執觀念先放下，就會獲得人民的青睞」。所以，如果柯文哲想參選，民進黨只能跟他談合作，「副總統是我（民進黨）的，行政院長是我（民進黨）的，總統我就禮讓給你（柯文哲），這樣柯綠就大贏了，國民黨就不用打了」。



陳文茜的分析，出發點也許是摒棄台灣政黨政治爭權奪利、漠視人民福祉的惡質發展，頗具理想主義色彩，但從政治現實的角度是否可行，當然仍有待觀察。



民進黨主席候選人游盈隆表示，若他當選黨主席，會極力捍衞黨的制度和價值，總統初選開放登記。至於二○年大選是否可能「白綠合作」，總統候選人「禮讓」柯文哲？游盈隆說：「民進黨要推出自己的總統候選人，毫無疑問，民進黨沒理由推一個副手，去搭配無黨籍的總統候選人，no way，一點可能性都沒有，發生的機率是零。」然而，政治是變數多於常數，政治沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，沒有甚麼是不可能的！