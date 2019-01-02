世界視線：紛紛擾擾又一年　戰戰兢兢每一天

迎接新一年，世界各地紛紛舉行倒數慶祝活動，澳紐的盛大煙花匯演率先照亮二○一九，全球民眾暫且放下憂愁，走出街頭同樂，許下新年願望，各國元首的新年賀詞千篇一律，盡量報喜不報憂。其實，二○一八年所積壓的問題，二○一九年將會面對的種種危機，他們都心中有數。



過去一年紛紛擾擾，雖然未出現大型戰爭瘟疫，但天災時有發生，特別是風災對亞洲多地造成巨大損害；而政治方面，吵吵鬧鬧、劍拔弩張的場面時有發生。去年發生不少的世界大事，如北韓與美國的關係突然解凍、中美爆發貿易戰，以及年終歐洲的連場示威，這令世界局勢有出人意表的變化。而最令人痛心疾首的是，直接威脅無辜人命的恐怖襲擊無日無之，更特別挑選除夕新年群眾聚集時候來犯。



剛過去的除夕，恐襲接二連三發生。先有美國德薩斯州持槍男子稱前往教堂「完成使命」；荷蘭阿姆斯特丹機場有男子稱持有炸彈，並高呼「真主偉大」；曼徹斯特刀手闖火車站亂刺三人；連鮮見恐襲的東京亦有司機逆線行車傷人，曾揚言要發動恐襲及報復死刑。恐襲無孔不入，各地政府只有防範未能治本，文明世界的毒瘤，在血肉中蔓延滋長。



各國政府除了對恐襲束手無策，經濟民生問題亦一籌莫展。法國十月爆發黃背心示威反對調高燃油稅，最後總統馬克龍讓步，政府管治威信進一步削弱；英國人過去一年在脫歐議題上糾纏不休。中美貿易戰雖然停火三個月，但所產生的影響已陸續浮現，據估計兩國各自損失已超過二百二十六億港元。即使兩國領導人上周六通電話吹暖風，外界對即將「開估」的中美貿易談判結果不敢太樂觀，原因是雙方立場分歧太大；兩個最大經濟體倘未能達成協議，勢必波及全球市場，還有美國加息影響全球貨幣政策，房地產過熱問題，過多不明朗因素，投資者如履薄冰。



古人說，一年之計在於春。在網絡年代，新舊交替，時勢變易，快得令人心寒。金融界分析師指出，整個世界氣氛不妙，預測二○一九年不會好過，還是作好準備，戰戰兢兢應付每一天吧。



