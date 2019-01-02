正論：遊客塞爆尋常見　旅業亂象何日休

新年，人們總會許下新願望，有調查顯示，經濟繁榮、改善民生及身體健康高踞榜首。可惜願望是一回事，能否實現則是另一回事，事關港府施政無能，高官胡混度日，香港無日安寧。元旦凌晨，落馬洲管制站塞爆人龍，過關需要兩小時，引起怨聲載道，已為新一年的亂象揭開序幕。



每逢節假日都是出入境高峰期，大批內地客來港消遣，大批港人出境休閒，但僅有落馬洲管制站提供二十四小時通關服務，塞爆已是常態。去年十一期間，有市民投訴因為關口大塞車，搞到趕不上飛機；聖誕新年期間，本港商家提供打折優惠，吸引大批內地客前來消費，出入境口岸又是爆棚。人們無法理解的是，既然問題早就存在，為甚麼港府不增加人手及櫃位，或者與內地商討開放更多的二十四小時通關口岸，及時疏導人流及車流呢？



如此簡單的道理，港府並非不懂，而是明知會出問題卻無所作為。財政司司長陳茂波早前預期去年訪港遊客突破六千萬人次，創下新紀錄，又揚言港府將為一帶一路國家的遊客提供簽證方便，令遊客來源多元化、高檔化，為此會改善配套措施，令遊客在香港有美好的體驗。說得無疑很動聽，可惜都是紙上談兵，香港要設施沒配套，要服務沒質量，欺客宰客醜聞不絕如縷，景點幾十年如一日，現有遊客已經應付不來，若進一步增加客源，香港將亂成甚麼樣子，簡直無法想像。



可以看到，香港郵輪碼頭投入運營已經五年，但交通接駁問題仍無寸進，郵輪不到就拍烏蠅，郵輪到了又無法接待，時不時有逾千人排隊等的士，兩小時都進不了市區；港珠澳大橋好不容易開通，接駁巴士供不應求，客人上廁所都要大排長龍；旅遊景點、商場擁擠也罷了，連觀塘、小西灣、九龍城等地的公共屋邨也被遊客攻陷；更不用說上水等北區苦於水貨問題久矣，而舊區土瓜灣近年成為遊客集散地，更是人山車海，當地居民苦不堪言。



春城無處不飛花，香江無處沒遊客。遊客湧入的確為香港帶來滾滾財源，創造就業機會，但一個銅板總有兩面，旅遊設施配套不足的問題日益凸顯，副作用日益嚴重，包括激化內地遊客及本地居民的矛盾，增加香港的離心傾向，一度沉寂的「驅蝗」鬧劇隨時重演。



一言以蔽之，港府的無能，旅業的無序，既未能為遊客提供美好體驗，更為本地人添煩添亂，難為港府一再宣稱大灣區會為香港帶來機會，香港要如何做好「一帶一路」的超級聯繫人角色，然觀乎港府的所作所為，實是反其道而行，起了抹黑大灣區、妖魔化一帶一路的負面效果，為港獨分子提供用之不盡的彈藥，為反對派輸送源源不斷的口實，為香港市民帶來沒完沒了的煩惱。



遊客少了餓死，遊客多了脹死，這就是香港旅遊業的絕症，落馬洲管制站在元旦的亂象，再次為香港敲響警鐘。



