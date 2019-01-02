功夫茶：示威之都不虛傳　法治淪喪火上油

送舊迎新，新年快樂嘅祝福聲此起彼落。但祝福還祝福，想話快樂都唔容易，你知啦，香港亂象叢生，早由動感之都淪為動亂之都，新年第一天啫，又有唔少人上街遊行，仲要兩班人馬打對台添，市民想耳根清淨都難，點快樂吖！



不過咁，遊行期間有幕奇景，就係當兩班友拗到面紅耳赤聲嘶力竭差啲打大交之際，突然有人問：「支唔支持鄭若驊落台？」勢成水火嘅仇人，當堂有咗共同睇法，會心一笑，你話鄭若驊係幾咁「受歡迎」，幾咁「有本事」，能人之所不能呢。



各位看官冇睇錯，鄭若驊上任律政司司長以來，維護法治嘅好事冇做過一件，醜聞就一籮籮，其身不正搞僭建仲係其次，最惡頂係大搞包庇權貴、姑息漢奸、特赦自己嘅把戲，為香港呢個示威之都火上加油。正如有示威者話齋，鄭若驊將法治變人治，僭建檢控新準則，應該趁早問責落台，否則「香港就玩完，冇希望㗎喇」，可以話講出咗無數港人嘅心聲。



其他唔講，就講漢奸黎刑事恐嚇東方報業記者單畸士吖，當時漢奸黎手指指，左一句「×你老母×」，右一句「我影×咗你嘅相」、「我實會搵人搞×你」，惡形惡相，比街頭流氓有過之而無不及，全程有圖有片，鐵證如山，真係吟詩都吟唔甩，但莫名其妙嘅係，儘管警方完成刑事調查並為漢奸黎錄完口供，做晒一切程序，律政司硬係拖住唔起訴，由前年拖到舊年，由舊年又拖到新年，你話律政司唔係充當漢奸黎嘅保護傘，講都冇人信喇。



仲有，東方及受害記者鍥而不捨，先後十一度去信律政司查問進展，點不知律政司諸多推搪，其中一個藉口就係「諮詢緊法律意見」。喂，鄭若驊唔係話過除非案涉律政司人員，先至會諮詢獨立法律意見，其他案件由律政司話事嘅咩，東方記者肯定唔係律政司中人，咁唔通漢奸黎嘅真正身份唔止係洋走狗、淫媒大亨，仲同律政司有關係？



細思極恐，香港地不嬲洋奴漢奸係一家，漢奸黎係香港反對派嘅幕後主子，做埋港英餘孽嘅幕後大老細，其實一啲都唔出奇，所以呢單刑恐案要「諮詢法律意見」囉。鄭若驊當日反晒白眼，竟然爆咗呢個天大秘密出嚟，律政司三番四次庇奸護淫，唔係「證據太多」，就係「證據不足」，法治核心價值淪偏心價值，大家知點解喇！



所以話，香港人無分左中右，都一致喊出「鄭若驊落台」嘅新年願望，怕就怕鄭司長臉皮厚過城牆，搽埋咁多粉又增加厚度，人無恥便無敵嘞！



