神州觀察：一山不能藏二虎　中美之爭難言和

中美貿易戰從一八年打到一九年，期間邊談邊打，戰事不斷升級加碼，給兩國乃至全球經濟帶來巨大衝擊。目前雖處於九十日休戰期，兩國元首亦有電話交流，惟從美方的戰略意圖看，無論中方如何妥協，美方也可能再挑事端。



可以見到，中國政府近期作出連番讓步，包括重新採購美國大豆、暫停美國汽車及零部件徵收關稅三個月，以至過去禁止入口的美國大米亦已解禁。而這一切無疑是美國對中國施壓的結果，況且美國還有更多刁鑽的要求在後頭，即便是特朗普主動打電話給北京，無非是為了索取更多好處，中美貿易戰勢難在短期內完結。



事實上，兩國元首上月初在阿根廷達成暫時停火協議時，美方講得很清楚，若然屆時無法達成協議，美方仍會對中國進口產品全面提升關稅。至於美方的要價，擺明就是針對「中國製造2025」戰略目標，該戰略旨在令中國的製造業全面升級，趕超美歐先進水平，因此中國崛起被西方世界認定為最大的威脅，美國將中國視為戰略競爭對手、修正主義國家，就是要全面打壓中國發展，全力阻止中國彎道超車，超過美國，而貿易戰不過是遏制戰略的一部分。



為此美方不惜顛覆傳統法則，放棄國際間慣用的外交磋商手段，以大國霸權主義、冷戰思維對付中國。商人出身的特朗普表面與中國領導人拍膊頭稱兄道弟，轉過頭就刺刀相向，而且盡往要害上捅，所謂美國在對華貿易中吃虧太多，只是變着法子敲詐中國，美國動輒指摘中國人以間諜手段竊取其先進技術，中興、華為相繼淪為被制裁對象，都是欲加之罪，何患無詞，爭取更多的談判籌碼。



說到底，一山不能藏二虎，中美之間的對抗必將長期存在，關乎國運之爭，生死存亡，種種分歧短期內根本無法調和。而貿易戰只不過是美國打壓中國的其中一張牌，無論是即將展開的新一輪磋商，還是過往的多次接觸，皆因美方早已開好條件，談與不談其實結局已定。這也就難怪特朗普總是說貿易戰很好打，美國很容易贏，日前中美領導人再次通話，特朗普又滿面春風表示雙方談得相當不錯，並有很大進展，看來中方此次又沒少作讓步。



肉隨砧板上，實力懸殊之下，目前中方似乎已無更多的選擇餘地，就連「中國製造2025」戰略目標也由高調宣傳轉為低調。問題是，美國欲壑難填，即使今次中方作出重大讓步，美國暫時收兵，過一段時間又可能重施故技，再起戰端。有人說，美國旨在打劫中國四十年改革開放的經濟成果，要將中國變成「千年老二」，這顯然不是沒有根據。



