日本的問題，是人口危機，一是極端老化，二是人口絕對數減少，要克服這些問題，五、六十年的時間亦未必會有效果。日本已走上長期衰落的道路，即使增加部分移民也解決不了。因此，日本對中國、對東北亞不可能構成威脅。歷史上日本的擴張來自人口的壓力，倭寇時期是一例，二十世紀上半葉亦是。在人口由增轉減，且是幾十年持續下去，日本只能求衰落的速度減慢。日本內債嚴重，支撐的是在美國的債券，而美元轉弱，日本便難以維持財政穩定。外貿順差轉逆差，靠海外收入支付，也頗難長期紓困。



日本的挑戰，不是擴軍再次對外侵略。現時擴軍，不過是彌補技術發展動力不足的問題，規模不可能大。要說威脅，連南韓也威脅不了，又如何對抗中國呢？當日本發覺不能依靠美國，自身也處於人口危機之中，與中國和解以至合作，便是唯一辦法。借中國之力，在海外擴展投資與貿易，也可借中國之力，與俄羅斯合作，減低與南北韓的對立。日本的出路便只是在東北亞，拉攏中國，成立自由貿易的經濟區域，拉上中國的東北、香港、台灣，重新利用香港作為日本對外金融和貿易的服務中心；也可從香港進入深圳，參與廣深科技創新走廊的發展。這樣的轉變，是從全球化走往區域化，也由與中國對立轉為與中國合作，反之抗拒美國。



日本願這樣做東北亞乃至全球格局便進一步大變，但美國及日本的親美勢力會願意嗎？關鍵是日本民族主義能否看到國家長遠利益。