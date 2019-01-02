這場中美貿易戰、國運戰的背景是中國改革開放四十年成為全球第二大經濟體，駸駸然有未來十年、二十年超越美國之勢。中國的這個趨向在奧巴馬時代已表露出來，令美國人深感不安，又忌又恨。到了特朗普上台，中國又推出了「中國製造2025」、一帶一路發展戰略和「中國模式」，據說老美受刺激，產生了不可遏制的危機感、不安全感，有時不我待、歷史留給美國反擊和打垮中國、保住世界霸主地位、時間不多的焦慮。



於是特朗普抓住「中國製造2025」、「一帶一路」、「中國模式」大做文章，將其「上綱上線」到會危害老美國家安全的高度，像當年麥卡錫製造反共運動似的，在美國社會大造攻訐中國的輿論，發表甚具煽動性和挑撥性的所謂「安全報告」，並動用司法武器，將其「國內法」肆意妄為延伸到國際社會其他國家「非法」執法，又是「經濟制裁」，又是「抓捕國外公民」，實行所謂「域外管轄」、「長臂管轄」，把貿易戰升級和擴大化，在中美兩國民間製造仇恨情緒。



中國經濟崛起，制訂「中國製造2025」、「一帶一路」和堅持中國特色社會主義的「中國模式」，這些都是中國提升和發展的需要。中國的經濟發展對全世界都有貢獻，美國、歐洲和中國的周邊國家、地區更是得到了大大的好處。然而，山姆大叔在得到大大好處的同時，又要受到「危機感」與「不安全感」的刺激，又要拚命抑制、打壓中國，這樣子「佔了便宜還要賣乖」的「受刺激」，難道也能成為反噬中國的「正當理由」嗎？一些反應糊塗或居心叵測之人竟反過來抱怨中國不應該制訂「中國製造2025」、「一帶一路」、「中國模式」以「刺激美國」、「自找麻煩」，他們難道不知道景陽岡上的老虎，你刺激牠不刺激牠，都要吃人的道理嗎？