新年總該有新希望，香港人對二○一九年的感覺如何？國際機構進行的全球「希望指數」調查顯示，香港人並不樂觀，由前年的正十分急跌至目前的負二十五分，成為全球對來年最悲觀地區的第五位。



事有必至，理有固然，香港人對來年悲觀不是沒有原因。外圍方面，中美貿易戰能否正式停火尚是未知之數，即使雙方最終達成協議，也不表示雨過天青，大國博弈不會停止。何況美國經濟已成強弩之末，開始掉頭向下，中國經濟同樣欲振乏力，下行壓力未減，偏偏特朗普隔三差五搞些小動作，弄得全世界都不得安寧。面對變幻莫測、陰晴不定的外圍環境，香港豈能獨善其身？有在內地生產的香港廠商擔心未來訂單大減八成，經營環境之惡劣可見一斑。



香港的問題不僅僅來自外圍，內部的事情更是說不清道不明，剪不斷理還亂。林鄭月娥政府號稱「好打得」，可惜名不副實，上台一年半以來沒有做過幾件實事，更沒有實現「大和解」，反而不斷添煩添亂，導致深層次矛盾進一步惡化。經濟發展苦無出路、民生政策千瘡百孔、房屋問題愈演愈烈、扶貧安老措施不力，加上政治方面吵吵鬧鬧，香港一直在這些怪圈中兜兜轉轉，既看不到前景，更談不上希望。尤其近年司法系統亂象叢生，律政司上演連串放生鬧劇，更是令人連法治的信心也破滅。



當然，沒有希望也就沒失望。港產官僚是靠不住的，港人要在動盪不安的環境中安身立命，只能自求多福。