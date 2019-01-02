為了在美墨邊境建牆，美國共和與民主兩黨在撥款問題上爭論不休，導致政府局部停擺，部分公務員被迫休無薪假，不少公共設施暫停服務，全社會都是輸家。當年香港反對派抓住國民教育的教材中有「政黨惡鬥，人民當災」一句發難，然而事實告訴大家，這句話一點都沒有錯。



最好笑的是，特朗普為了爭取民意支持建牆，大搞語言偽術，一時稱之圍牆，一時說是障礙物，一時說是柵欄，一時改口鋼柵，如今則聲稱為「邊境安全」。萬變不離其宗，不還是一堵牆嗎？



看到美國政壇為一堵牆爭得頭崩額裂，不由得令人想起中國「六尺巷」故事。清朝期間，安徽桐城的張家及方家都是大戶，又是鄰居，為了建屋，彼此為了一面牆你爭我奪，誰也不肯讓步，張家更致信深得康熙、雍正及乾隆帝重用的文華殿大學士張英，希望他出面擺平，張英託人帶回一首詩：「千里修書只為牆，讓他三尺又何妨；萬里長城今猶在，不見當年秦始皇。」意思是要求家人禮讓，張家隨後將建屋的牆腳後移三尺。方家一看，也自動退後三尺，於是就讓出一條「六尺巷」的佳話。曾任中紀委書記的王岐山曾專門到桐城參觀六尺巷，告誡官員不要為私利而仗勢壓人，要學習謙虛禮讓。



人們都說專制落後，民主進步，但從東西方國家解決建牆爭議之孰優孰劣，應有新的體會。