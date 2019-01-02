本欄一直堅信，香港缺地建屋的情況猶甚於貧血病人缺血，須多管齊下方可。果不其然，土地專責小組發表諮詢報告，指政府低估了缺地情況，「明日大嶼」計劃非但不能輕棄，而且還該屬於優先考慮方案。甲之熊掌，乙之砒霜，任何方案都定然有人贊成，有人反對，大家各言其是，本不打緊。但作為每年耗費十億元公帑的官方傳媒，偏偏擔演盲目反對派角色，不能不說是一個諷刺。



反對「明日大嶼」計劃沒所謂，但應該據事實、講道理，不能先預設立場，然後無孔不入地向政府潑髒水。《鏗鏘集》號稱是香港電台電視部口碑最好的節目，近日筆者看了兩集，一集是講惡劣天氣，一集是講離島坪洲，題材不可謂不吸引，我本來當真是想了解全球氣候變壞問題，也想了解坪洲的民生、文化。豈料一看之下，發覺兩個完全不相關的題目，竟是抱同一目的，都是要攻擊政府的填海計劃。惡劣天氣一集最後旨在說明大嶼填海區建在當風處，所以不宜動工；坪洲一集則是要指摘填海破壞當地的景觀及漁業。兩集節目是安排在連續兩周播放，內容掛羊頭賣狗肉，目的昭然若揭。



節目中訪問坪洲居民，受訪者說新界區還有很多土地，根本不必填海，又說政府是怕與地產商交涉農地權益，才選擇「欺負」海洋。港台明顯是想透過受訪者之口表達自己意見，卻不知竟是在自打嘴巴。政府曾想發展新界東北區，港台一樣卯足勁反對，這類時事節目當日同樣訪問一些居民，東北區受訪者便大談政府如何想毀其家園。你要到哪裏建屋，港台就反對到哪裏，處處都不行，未知如果拆了港台總部來建屋，又行不行？