港大民研早前隨機抽樣電話訪問一千名港人，被訪者認為政府最需要處理的，仍然是房屋問題，指政府最需要處理政制問題的只有百分之六。從調查可見泛政治化退潮，市民重視經濟民生。



近年本港紛爭不斷，社會高度泛政治化，反對派扭曲政治概念，刻意強調意識形態，阻撓經濟民生發展。不論議會內外，反對派都將經濟民生問題泛政治化，逢中必反，為反而反，拖延政府施政令問題惡化，根本沒有為香港的繁榮穩定、港人的安居樂業做實事。



香港民生問題千頭萬緒，有「衣食住行皆不易，生老病死樣樣難」的說法。以房屋問題為例，私人樓價高不可攀，公共房屋供不應求，而社會經濟轉型困難，市民收入追不上房價，令各類私人租住房屋蓬勃發展，例如劏房、籠屋、陽台屋、貨櫃屋、棺材屋、水管屋等，而劏房已經是當中居住環境「較好」的住屋了。



國際間不同機構的不同調查指數，都顯示香港是全球其中一個最不快樂、對年輕人不友善的城市。「學歷通脹」下本港大學畢業生的入職薪金停滯不前，導致難置業、難結婚等情況，年輕一代對未來悲觀，容易變得激進甚至極端化。



悠悠萬事，民生為大。大部分香港人只想安居樂業，但政府若不大力發展經濟民生，一切都只會流於紙上談兵。新年新開始，社會各界可否放下政治偏執，合力處理好房屋、經濟、醫療問題，一同「急民之所急」？