特衰政府冇嘢叻，至叻整色整水，尤其在一些充滿爭議的社會問題上，都要敲鑼打鼓做一場大龍鳳，以壯聲威，而到頭來，其實係冇料到！呢，為期五個月嘅「土地大辯論」就屬於呢類喇！



土地大辯論報告日前終於出爐，報告建議政府優先研究及推行三個短中期選項，而當中「發展棕地」在所有選項中獲得最高支持度，是以小組認為棕地發展應作為政府優先及重點推薦的選項之一。之不過，小組又有後着為自己及政府築防火牆，強調發展棕地不是手到拿來的容易項目，故建議政府應盡快為發展新界棕地制訂整全政策，同時盡快就新界北約二百公頃棕地的發展潛力作研究。



棕地利益錯綜複雜，難擺平就三歲細路都知，特衰政府做嘢最愛推三推四，「迎難而上」只是口噏噏當秘笈，家陣小組又建議政府「再訂政策」、「再研究」，如此拖拖拉拉，左三年右三年，睇怕現屆政府「志不求易、事不避難」又係得啖笑！多少鴻鵠志，都隨風吹去！



財政司司長陳茂波預告來年財政預算案方向為「撐企業、保就業、穩經濟」；林鄭早前就話「香港很慶幸未見漏雨的屋頂」，佢強調「必須趁機會打好地基，以助進一步發展」。老朽不禁發出會心微笑，乜咁似我當年誤人子弟時，學期結束前在學生的成績表所寫的評語：「天資不弱，只是太懶散」或「再努力些，成績會更好」！原來高官講嘅嘢同老朽都係一般見識，分別是佢搵得多而老朽只夠三餐一宿，此時也命也。



走筆至此，想起太平天國時石達開的兩句詩：「我志未酬人亦苦，東南到處有啼痕」。石達開是否如此有「憐憫心」，吾人不得而知，是以前輩戲言，若然佢寫成「我志未酬人亦樂，東南處處有歡顏」，大概就不成人樣了！特衰政府要求穩，要打好地基，亦作如是觀！