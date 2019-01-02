日本首相安倍晉三民望於一八年顯著下滑，森友學園事件固然令他失分不少，但致命傷還是「安倍經濟學」效力續減，量寬徒然帶來紙上富貴，對提振日本實體經濟卻無實效，加上少子化無解、中產繼續萎縮，看不到前景的日本新一代更易受主張侵略和擴張的右翼思想入侵，安倍修復經濟不成、借勢推動修憲復辟軍國主義的圖謀，於最近發表的防衞大綱中圖窮匕現。



上月中旬發表的防衞大綱，內容與日本二戰後專守防衞傳統背道而馳，估計安倍今後將更肆無忌憚增加軍費、推動全方位軍擴、加速日美軍事一體化進程，利用美國圍堵中國心切的形勢，掙脫專守防衞緊箍咒，埋下修憲復辟軍國主義伏筆。值得留意的是，新大綱在用詞上意圖扣連華府打擊朝核和圍堵中國的主旋律，令日本強化自衞隊，強化「保障力量」顯得出師有名。安倍為讓特朗普政府首肯，宣布額外向美國加訂逾百架F-35戰機，其中將改裝出雲級護衞艦，以配搭F-35B垂直升降型號，成為美國以外擁有最多F-35戰機的國家。



日本五年期中期防衞計劃耗費約二千四百億美元，防務經費連升七年，更以改造艦艇作幌子，全力朝二戰後首度擁有航母之路推進。有日本軍事評論家指出，新版防衞大綱提出構建「跨域」防衞體制，日本防衞預算恐怕拾級而上，各界應加以警惕。



早前有報道指出，自「安倍經濟學」誕生以來，日本超級富裕家庭的數目幾乎翻了一番，安倍大搞量寬旺股市不旺就業，富者愈富、貧者愈貧是鐵一般的事實。安倍振興經濟的板斧早就耗盡，他為求轉移視線，或會加強在國會推動修憲解除專守防衞束縛，為日本迷失的新一代製造希望假象，掩飾「安倍經濟學」治標不治本的現實。