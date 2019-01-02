新的一年來到，香港人各有新年願望，有單身人士盼望「脫獨」，有打工仔希望不用加班，亦有人寄望政府能夠多做點積極措施協助港人上車，坦白說，最後這個夢想比中六合彩還要遙不可及。



別看特首林鄭月娥新年伊始，即在社交網站上載短片賣口乖，大講港府會認真研究土地供應專責小組報告，盡快增加土地供應，以回應市民最關心的房屋問題云云。其實港府要做的話一早已做，不用搞出土地大辯論來蹉跎無殼蝸牛的歲月，然後得出大堆人所共知，偏偏弱勢港府能力做不來的選項。中長期選項中的填海、利用岩洞及地下空間等，固然遠水不能救近火；即使是短中期選項的發展棕地、公私營合作發展農地及局部開發粉嶺高球場，俱無可避免要受土地持有人的意向所左右，只要條件談不攏，所謂的短中期選項，統統變無了期選項。



林鄭去年在房屋方面最讓人印象深刻的「豐功偉績」，就是令公屋輪候時間屢創新高，現時一般申請者平均輪候時間高達五點五年，可以預期，這個數字今年將會進一步延長，事關林鄭提出的綠置居恒常化，等同抽公屋輪候冊人士後腿，無異於向等上公屋人士宣告：「想上樓？等得就等，唔等得就去向私樓市場叩門」，至於私樓樓價堅離地，小市民該如何節衣縮食、擔沙填海，這是閣下的事。



香港人加班捱夜，克勤克儉甘願當「樓奴」，換來的卻是面積比監獄還小的納米樓，另有一大批人則因為上樓無望，而不敢結婚生育。國家領導人曾寄語特區政府應為青年發展「多搭台、多搭梯」，經常將「志不求易、事不避難」掛口邊的林鄭，又有沒有照做呢？