律政司司長鄭若驊引發的法治沉淪，令民怨已到了不可收拾的地步。在過去一個月內，民間最少有兩大遊行的主要口號涉及鄭若驊下台，首個遊行於上月廿三日發生，逾千人遊行至律政中心，狠批鄭若驊把法治變人治，程序不公義實屬「超錯」。及至元旦日，民陣發起由銅鑼灣東角道遊行至金鐘政府總部，數千人同樣高呼鄭若驊下台，並指現時司法亂象在於「刑不上權貴」。



從政治分析研判，鄭若驊在不足一個月時間內，成為兩大遊行的主要目標，連同部分示威亦把矛頭指向鄭若驊，雖然側重點各有不同，但發起的團體民主派有份，建制派亦有份，甚麼是眾叛親離，鄭若驊相信深有感受。



事實上，自從鄭若驊因「放生黎智英、唔告梁振英」，加上自身獨立屋僭建醜聞「甩身」，鄭若驊本人隨後又撲火不成反「露餡」，擅改把案件外判或徵詢獨立法律意見的準則，激起兩大法律團體反攻，連同建制派中人亦「睇唔過眼」，齊促鄭要「解清解楚」。



也許，鄭若驊的最後一根支持的稻草亦已「被拔走」，皆因律政司刑事檢控專員梁卓然在刑事檢控科年報，開宗明義指出徵求獨立法律意見並非只有一個準則。年報內的一字一句，雖然沒有指名道姓，惟與鄭若驊近期的說法明顯有分別，儼如公然摑鄭一巴。



至此，鄭若驊又再「龜縮」懶理各界批評質疑，拒再就擅改外判或徵詢獨立法律意見準則，與法律界及政界人士「擺事實講道理」。其實鄭若驊如對政治有丁點認識及判斷，理應知道在爭議面前，「避得一時，唔避得一世」，事關一年一度的法律年度料本月內舉行，議員及傳媒於立法會內大把機會作正面狙擊，因此，鄭若驊繼續選擇落荒而逃，基本上進一步斷送前途，其官場仕途「命不久矣」只是時間問題。