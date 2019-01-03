正論：置業階梯花樣多　望樓興嘆年復年

新年伊始，港府就表現出一副重視房屋問題的姿態。市建局推出的首置項目「煥然懿居」今日起接受申請，由於售價低至市場價的六二折，位置又在市區，自是備受歡迎，只可惜首置盤總共才有四百五十個單位，對於數十萬無殼蝸牛大軍而言乃是杯水車薪。



可以看到，近年港府在完善置業階梯方面作出了不少努力，除了針對年輕人的首置盤，還有居屋、新居屋、綠置居、白居二等，名堂花式不少，令人眼花繚亂。但名堂雖然多，不代表供應也多，港府推出的資助房屋項目少則幾百個單位，多的也只有幾千個單位，次次申請都免不了爭崩頭，超額認購動輒數十倍至上百倍，同買六合彩碰運氣無異，製造少數幸運兒的同時，也製造大量失敗者。事實上，麵粉就是那麼少，不管大廚手藝多高，製造出多少款點心，都是中看不中用，填不飽轆轆飢腸，解決不了根本性的需求問題。



房屋問題的癥結，始終在拓土不足。土地供應專責小組近日公布土地大辯論結果，提出中短長期多個拓土選項，直指未來十年香港土地短缺超過當初預測的一千二百公頃，拓土必須「多管齊下」，矛頭直指港府獨沽一味「明日大嶼」填海計劃。然而，專責小組的建議也都是老生常談，而且個個拓土方案都是燙手山芋，付之落實談何容易。



舉例說，公私營合作發展農地，難免觸動社會上對官商勾結的敏感神經；發展棕地，擺不平錯綜複雜的利益轇轕；局部發展高球場，順得哥情失嫂意，正如有反對者指出，香港始終是一個商業社會，窮人固然有住房需求，富人也有休閒及談生意的需要，如果連高球場都要讓位於房屋，那麼偌大禮賓府要不要發展，政府總部外的巨大草坪又要不要改劃用途？



其實，香港怎麼可能無地可用呢？過時的工廠大廈、被殺的校舍、被圍封的官地、荒廢的公務員宿舍、十室九空的街市，舉目皆是；香港舊區處處，大規模重建可以更有效利用土地資源。還有人質疑，既然年耗十億元公帑的香港電台乏人問津，為甚麼不拆掉建屋？官地被權貴霸佔，橋底淪為南亞村或南亞新村，為何當局視而不見？



有識之士一再指出，香港已發展面積僅佔土地總面積的四分之一，哪怕將發展面積增加一個百分點，足以大庇寒士俱歡顏。可笑的是，港府一方面暴殄天物，一方面高呼「地從何來」，擺出以洪荒之力拓土的模樣，更執意捨近求遠，以虛無縹緲、非二十年難成事的「明日大嶼」願景敷衍民意，不可能不激起如海嘯一般的民怨。



房屋問題積重難返，一年甚於一年，說到底都是因為港府不僅無能，而是高高在上，脫離民眾。高官不是樓王，就是住獨立大宅還要僭建；不是海外早置安樂窩，就是劏房囤地，飽漢哪知餓漢飢，搞出那麼多花拳繡腿式的置業階梯，推出若干小打小鬧的項目，無非顯示「已經盡力」。



