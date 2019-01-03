功夫茶：無牌賣酒話之你　食環康署廢鬥廢

哎呀呀呀呀，食環署同康文署兩大「功夫茶之友」又登場嘞，呢兩個廢衙門胡混度日蛇王失職乜都齊，但點極都唔醒，家陣又獻世嘞，佢哋有法不依，有眼無珠，連轄下場地無牌賣酒都翹埋雙手話之你，可怒也！



各位看官，先睇食環署熟食中心淪為無牌賣酒天堂吖。該署將熟食中心部分位置列為「公共座位間」，為攤檔無牌賣酒提供「三不管地帶」，由於呢啲空間唔計算入攤檔牌照嘅店舖範圍，大部分攤檔只要將啤酒雪櫃擺放到舖外，就可以避過需要領取酒牌嘅規定。於是乎，酒照賣，錢入袋，牌唔使攞，好唔好嘢呀？離唔離譜呀？



篤篤篤撐！等功夫茶再帶讀者諸君去灣仔鵝頸橋街市熟食中心親眼睇個究竟。呢度晚晚爆場，客似雲來，幾乎枱枱都有啤酒，短裙上陣嘅啤酒女郎露出索腿穿梭其中，醉翁之意在唔在酒就唔知，啤酒公司生意滔滔就係人都知。現場「公共座位間」最少擺咗八個啤酒雪櫃，簡直係地盡其用。其實呢啲只係冰山一角，基本上全港所有熟食中心都作如是觀。



當然喇，衰嘢唔係食環署專利，康文署都係一擔擔啫。好似大埔海濱公園小食亭，唔止有啤酒賣，仲有女士飲完好容易被「檢屍」嘅「斷片酒」賣。赤柱泳灘快餐亭就仲離譜，餐牌列出各類酒精飲品，連威士忌、伏特加都有，你話嘞，康文署轄下救生員經常飲到暈陀陀，自顧不暇，點救人吖。



根據官老爺規定，任何人士喺任何處所售賣酒類飲品，供人在該處所內飲用，必須領有酒牌。康文署小食亭及快餐亭售賣酒精飲品讓顧客帶走，雖然唔使申請酒牌，但必須獲得該署批准；若然喺處所內飲用酒精飲品，就必須領牌。全港過萬食肆，酒牌得八千個咁大把，攞牌仲要過五關斬六將，如果人人無牌賣酒都唔使受罰，咁對守規矩嘅商戶咪好唔公平！



仲有喎，賣酒新禁令已經實施，商戶除咗唔可以賣酒畀未成年人士，亦須於店內張貼相關告示，但多個康文署小食亭都當新例冇到。再講吖，酒牌局嘅網上名單係人都可以查閱，場地有牌定無牌一睇就知，看官呀，你話兩個廢衙門有冇可能唔知情呢？食環署仲係酒牌局秘書添，如果咁樣玩忽職守都得，仲成世界嘅。



你方唱罷我登場，怎一個醜字了得！登革熱同鼠患爆完又爆，食環署冇厘反應；救生員喺泳池休息室飲酒打邊爐，康文署當睇唔到，都唔爭在多添一筆醜事。一句到尾，上樑不正下樑歪，港府冇靈魂，呢啲廢衙門大白臉咪唱完又唱無止境囉！



