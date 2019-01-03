世界視線：金正恩新年賀詞　橄欖枝抑或示警

北韓領袖金正恩的新年賀詞引起廣泛關注，當中他肯定去年與美國總統特朗普及南韓總統文在寅分別會面的成果，期待再會面，並強調致力於朝鮮半島無核化。但他也措詞強硬要求美方停止與南韓聯合軍演，若美國不遵守承諾，錯估北韓的耐性，持續經濟制裁與壓迫，會迫使朝方尋求「新方法」捍衞自身利益及主權。南韓前官員解讀所謂「新方法」，顯示金正恩對美朝峰會後發展停滯不前感到沮喪，向美方施壓。



美國一直插手的兩韓關係，近年曾瀕臨緊張，然而去年取得分裂七十年來最大突破，金正恩與文在寅四月二十七日在板門店歷史性會面，牽手跨越三八線的畫面歷歷在目，雙方簽署無核宣言，協定取消戰爭狀態。上月三十日，金正恩提早發親筆信給文在寅致以新春問候，希望一九年舉行更多會談及有機會到訪首爾。文在寅對金正恩發信表示感謝，寄望今年將盡最大的努力實現和平。平壤與青瓦台牌面上繼續步向縮窄鴻溝。



那邊廂美朝峰會去年六月在新加坡舉行，美國總統與北韓最高領袖歷來首次面對面商談，特朗普與金正恩簽署了一份共同宣言，北韓承諾致力「全面去核化」，美國承諾停止與南韓的軍演，但未肯即時停止對朝的制裁措施。北韓迄今為止已暫停核能與導彈測試，並釋放三名美國囚犯，也拆除部分導彈及核試設施，但尚未有確證停止研發核武及導彈，更遑論證明完全摧毀核武設施。南韓學者指金正恩可能留有一手，僅是凍結發展核武，甚至陽奉陰違也說不定。



亦有消息稱，在文在寅之後，特朗普也收到金正恩的親筆信，內容是關於美朝會談的溫和訊息。



有分析指出，金正恩新年演說具體表明將不會再製造、測試、使用、擴散核武，比以前籠統的無核化承諾有更大幅度的讓步與誠意，相信金正恩是承受國內經濟不景氣壓力，對美的橄欖枝仍是伸出，特朗普雖然口裏回應說期待會面，但會否繼續翹起雙手，等待北韓拿出去核證據才再出招，那就要拭目以待了。



