神州觀察：宜將剩勇追窮寇　跨國合作緝毒梟

新年元旦，湖北警方宣布，去年歲末破獲一宗經緬甸走私入境雲南後運抵武漢的特大跨境販毒案，檢獲一百五十公斤、市值約九千二百萬港元的毒品，顯示內地跨境販毒犯罪依然猖獗，當局在不斷加大打擊行動的同時，亦須乘勝追擊，徹底清除盤據中國周邊的毒梟，才有望堵住毒品源頭。



上述毒品案是去年武漢破獲的最大宗毒品案，毒品來自緬甸。數日前，廣東湛江海關亦曾截獲一名來自泰國的毒販，疑犯到緬甸接收毒品後經泰北再搭乘曼谷飛湛江航班運毒。顯然，自從去年中國警方在海路連破多宗大型運毒案後，境外販毒集團正不斷嘗試由空路、陸路開闢新的運毒渠道。



今次武漢特大毒品案，也是五十多日以來第八宗涉及中泰及緬甸的毒品案，據稱全部涉及本港黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，表明由於各國禁毒力度不斷加強，導致上海仔急於尋找出貨渠道，將緬甸的毒品運往海外，年底也忙於散貨。特別是近期中泰警方接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔落入國際禁毒組織視線，其軍方及警界保護傘正在失效，而泰國有關當局備受壓力之下，亦強力掃毒。



公安部早前曾表示，近年內地毒品犯罪死灰復燃，主要與香港有關，並稱內地的毒品問題與香港毒梟的關係密不可分，香港毒梟勾結東南亞和南美販毒組織，並與緬北和內地毒販合作，導致內地以至東南亞地區的毒品問題愈見嚴重。公安部強調會與多國合作，進一步加強打擊境外販毒及毒梟，冀香港不要淪為毒販的「避風港」，對港府打擊販毒集團不力的不滿，已是不言自明。



雖然上海仔在香港警方及律政司兩把保護傘包庇下，一次次逃過法網，但迹象顯示，中央正部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，加上近期各地嚴打保護傘，令上海仔等跨境販毒集團陷入四面楚歌境地。



中央去年初部署的掃黑除惡專項行動，矛頭已指向境外黑幫及跨境犯罪的黑惡勢力。值得關注的是，中央政法委書記郭聲琨日前強調，新一年掃黑除惡專項鬥爭迎來「船到中流浪更急」的深水區、攻堅期，要以積案和線索清零為目標，堅決查處各類保護傘。



打蛇打七寸，擒賊先擒王。雖然上海仔等盤據中國周邊黑幫頭目及毒梟目前惶惶不可終日，但只要他們一日不落網，就會繼續禍害神州，近期跨境販毒罪案頻發就是警訊。內地早前曾公開通緝十大黑幫，當局或可一方面透過國際刑警組織發出「紅通令」，公開通緝潛逃周邊國家的黑幫頭目及毒梟，另一方面可通過跨國執法合作，直搗匪巢將這些「害人蟲」一網打盡。



