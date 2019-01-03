中俄關係不像中日關係。日本需要時間和理智，才能夠看出新的戰略關係的重要性，首相安倍晉三的轉向還只是初始，仍未確立。相對而言，俄羅斯在總統普京主政下的復興，是充分了解後冷戰的政經轉變，才作出正確的發展戰略和外交政策。



俄羅斯疆土遼闊，資源豐富，但人口亦面臨老化和減少的危機，現時靠的是前蘇聯國家千多萬非法勞工的支撐，然而，在全球化及與美國抗衡當中，人力資源顯得十分不足夠。而經濟、社會要進一步提升，也不可能單靠國內力量，中俄合作便成為俄羅斯今後發展戰略中不可或缺且愈來愈重要的因素，此所以普京在上海合作組織和中亞的範疇，支持中國的主導作用，相互配合。隨着國際形勢進一步變化，美國勢力遞減，中俄合作的範圍會更為擴展。



二○一八年是中俄緊密合作的起點，二○一九年應是全面發展時期。去年中國還沒有具體的戰略，俄羅斯則受敍利亞之戰牽制，經濟也剛剛恢復增長，中國因素在俄國內外發展戰略裏，也未有足夠的考慮。今年的中東局勢，烏克蘭因素消減，日本轉變態度，俄德或俄歐合作提升，在這樣的新條件、新環境下，俄羅斯必然制訂與中國合作的全面戰略。在普京主導下，相信中國領導層亦可擺脫對美國的恐懼和幻想，從新冷戰的框架尋求與俄國長期合作。



新冷戰才是中俄真正平等合作時期，可擺脫史太林和舊冷戰時期的矛盾。