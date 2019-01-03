回歸後香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，這十二個字是相互貫通的大政方針，具體化的寫進香港《基本法》。那麼二十一年來，在貫徹落實過程中遇到哪些嚴重問題呢？首先是「一國兩制」，遇到了反中亂港集團、分裂勢力、港英餘孽以「爭取民主」、「完成普選」、「推動政改」之名大搞「去一國」、「去中央」，他們利用各種機會和製造議題煽動「反一國」、「反中央」活動，挑撥香港與內地的關係、挑撥「一國」和「兩制」的關係。



其次是「港人治港」，在行政、立法、司法領域遇到了管治權基本上掌握在港英餘孽、無間道手裏，他們裏應外合與反中亂港集團沆瀣一氣，這些「治港」港人把「港人治港」引領到「一國兩制」走樣變形的邪路上去。



其三是「高度自治」，有了「去一國」、「去中央」的猖狂活動，有了港英餘孽、無間道掌握了「港人治港」的管治權，「高度自治」在反中亂港集團、分裂勢力眼中是遠遠不夠的，他們要的是完全自治、本土自決、香港獨立。



綜上所述可知，二十一年來，「一國兩制、港人治港、高度自治」受到全面挑戰，香港之亂、之倒退、之離心離德由此而來。既然是全面挑戰，朝廷自然要以能夠籠罩全局的工作總方針應對，為此四年前提出了中央全面管治權，試圖以此提綱挈領。然而，四年過去並未達到「綱舉目張」的效果——「綱」是舉了，「目」沒有張，只是「虛張聲勢」而已，反對派更加張狂，嗤之以鼻。



中央全面管治權要做到綱舉目張，從各個領域拿回管治權，在一國兩制規定下，其抓手還是要解決人的問題，包括從組織系統介入人事管理和甄別治港者的政治傾向，這要公開宣示，警醒人心，爭取多數，以強者手段行王者之政。