事不見機，必至取辱。反對派為了替元旦遊行充撐場面，事先高調宣稱歡迎不同組織包括港獨加入，本以為可積少成多，結果場面還是冷冷清清，警方數字是三千二百人參與遊行，主辦機構報大數也只有五千五百人。實際上，若非律政司屢爆醜聞，鄭若驊成為眾矢之的，遊行人數必定更少。



反對派敲鑼打鼓催谷遊行人數，響應者卻寥寥無幾，可謂「阿崩叫狗，愈叫愈走」，這是甚麼原因？答案很簡單，絕大多數港人對沒完沒了的遊行示威早已厭倦，對無日無之的政治爭拗深惡痛絕，尤其近年遊行被激進勢力騎劫，淪為播獨平台，更是令人避而遠之。元旦是一年的開始，本應快快樂樂，和和氣氣，反對派偏要鬧得滿城風雨，雞犬不寧，遭受唾棄也就不足為奇。



過去反對派高舉民主旗幟，迷惑了不少港人，往往登高一呼，應者雲集，從中嘗到不少甜頭。但自從佔領之亂及旺角暴亂後，反對派假民主的面目被拆穿，理智的市民再也不相信「違法達義」的鬼話，自然也就不會再受其蠱惑。然而可笑的是，反對派不知本身的號召力今非昔比，依然不斷操弄政治議題，動不動就搞示威遊行，甚至擺明車馬與港獨同流合污，弄得神憎鬼厭，示威變成示弱。



其實這也難怪，反對派靠政治起家，不搞政治還能搞甚麼？不遊行怎麼籌款？不反中亂港怎向幕後金主交代？所以，即使遊行人數買少見少，他們也會繼續撐下去，直至把自己的政治誠信徹底丟光。