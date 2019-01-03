國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上，再次就兩岸統一發表重要講話，強調統一是必須和必然，任何勢力、任何人、任何事都不能改變及阻擋，並不承諾放棄使用武力。有關講話明顯是對台獨的最嚴正警告，可謂擲地有聲。



眾所周知，台灣在民進黨倒行逆施下亂象叢生，總統大選明年初就會舉行，別說國民黨急欲收復失地，民進黨黨內競爭更是白熱化，自稱「白色力量」的柯文哲同樣虎視眈眈。現時正是各黨籌備參選的關鍵時刻，習近平在這個時候發表重要講話，震懾味濃，但凡不承認九二共識肯定沒有好結果，倘台灣人仍然選出台獨人物當總統，隨時招來武力統一的下場。



事實上，現時藍綠兩黨都正為出選總統大打卡位戰，儘管國民黨的朱立倫率先宣布有意競逐，但並不等於就是最終定案，當地媒體進行的民調顯示，目前人氣最高的是柯文哲，倘這一刻選總統，朱立倫必輸無疑，國民黨唯一能匹敵的只有韓國瑜。但這又帶出另一問題，韓國瑜才當上高雄市長不久，未有任何政績，倘放棄市長職位參選總統，必會招來對不起高雄人民的指摘，進退兩難。



至於民進黨內部更是四分五裂，屬於李登輝派系的蔡英文力爭連任，不欲成為中華民國史上首位連任失敗的總統；新潮流派系的賴清德亦不是省油的燈，以其即將「跳船」且民望比蔡英文高，可知他絕不可能輕易放棄，寶島這一年必定好戲連場。