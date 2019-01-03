新年伊始，兩岸又開始較勁。大陸隆重紀念《告台灣同胞書》發表四十周年，習近平在講話中重申中國人不打中國人，願盡最大努力及誠意，探索以兩制方式實現國家和平統一，但不放棄武力統一，雖然未點明時間表，但外界普遍解讀習總希望任內實現統一大業。蔡英文立即反嗆，強調台灣拒絕一國兩制，並要求北京正視中華民國存在的客觀現實。



台灣以彈丸之地敢於抗拒對岸的促統壓力，底氣不在於自身軍事與經濟有多強，而是自恃有美國靠山。過去，美國不希望見到紅色中國壯大，出動第七艦隊阻撓了解放軍奪取台灣，如今中國大國崛起，被美國視為其世界霸權的頭號威脅，更不會坐視兩岸統一，台灣對美國的戰略價值更加吃重。特別是特朗普執政以來，美台關係不斷升溫，一再打破慣例，在在證明在美國人的眼內，台灣依然是那艘不沉的航空母艦，而且是加強版的航空母艦。



已故台灣作家李敖當年的名言至今仍不過時，台灣就是中國的睾丸，美國抓住台灣不放，中國就不可能真正雄起。



當然，兩岸能否統一的決定因素並非美國，而在於大陸本身。哪一天北京有能力拒敵於境外，美國不敢再插手兩岸事務，哪一天就是中國一統之日，中華民族偉大復興之中國夢實現之時，習近平能否青史留名，關鍵在此一舉。