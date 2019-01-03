台北市長柯文哲行情走俏，是台灣下任總統熱門人選，民意支持度遙遙領先，只差是否願意點頭出選。如今的老柯徘徊瞻眺，欲迎還拒，旁人認為是競選策略，我獨認為他是真的下不了決心。



台灣的民意不可信，選民翻臉比翻書還快，經台北市府衙跨入總統府看似容易，但民望也容易由盛入衰，且看陳水扁、馬英九，當總統都不比當台北市長時的日子好過，稍一不慎，甚至會身陷囹圄，柯文哲不笨，自會思慮及此。



在國民黨、民進黨藍綠力量以外，柯文哲另闢了一片白色地帶，但這一塊尚欠深耕，鎡基不穩，能支持他當市長卻未必足以挺他上總統大位，即便能上，也不易坐穩龍庭。台灣人變心快，藍營、綠營勢力盤根錯節，坐「江山」後聲望尚且要拾級而下，何況是全新建立的白色團隊？



柯文哲的另一選擇是組織白綠配，由他當主，綠營人為副，搭檔競選總統，這種模式被視為可能性最大。若換我是他，一定不會答允，所謂的白綠配，定必是綠多而白少，到時候白不成白，被強行染色，柯文哲要麼被人不斷抽後腿，要麼就變成綠色一員，這條路將十分不好走。



最後一個可能性是白藍配，這個模式即使柯文哲願意，國民黨也不易點頭。早前的「九合一」選舉，藍營大勝，氣勢如虹，又豈肯甘心被白營騎劫？況且老柯的政見跟藍營最不相近，彼此分歧必多，就算白營有心，國民黨亦不會有意，該黨明星朱立倫已宣布開始總統選舉的學習之旅，白藍怕是配不成了。



檢點下來，路路皆是不通，柯文哲又性格直率，愛輕言妄談，根本不適合當總統，我是他，不選也罷。