「2018特區政府施政十件大事評選」的投票截止日期為一九年一月十五日，入選十件大事評選的新聞事件有二十個候選條目，筆者擷取幾條試加評點。其中，「廣深港高鐵通車 喜迎高鐵新時代」、「港珠澳大橋通車 打通一小時生活圈」，這「一橋一鐵」利好效應已浮現，去年十月訪港旅客較前年同期增加百分之十點五，零售銷售額增幅也提升百分之五點九，可見「一橋一鐵」起了重要支撐作用。



至於「維護基本法權威 DQ港獨參加補選」、「政府首引社團條例 取締香港民族黨」，顯示中央一再強調對港獨「零容忍」，特區政府採取了相應行動。然而，遏制港獨任重道遠，政府還有不少工作須要推進落實，社會各界和特區政府沒有任何妥協餘地。



而「國家尊嚴不容貶損 國歌法草案將審議」，草案提出在立法會議員宣誓就任前奏唱國歌，會成為整個宣誓儀式的一部分，在宣誓等隆重場合奏唱國歌是國際慣例，有關提法合理。



此外，「灣區領導小組成立 融入國家發展大局」，但香港要融入大灣區發展，除了科技創新，制度的創新亦是重中之重。港府與社會各界要大膽闖、大膽試，才能開出新路。



「四電一腦計劃實施 減廢回收邁新里程」，計劃已實行四個月，環保署發出八個電器廢物處置牌照，但欠缺準則，有回收商要求市民收集最少五部四電一腦或支付九百元才上門回收，市民擔心將來或出現廢電圍城。