除夕倒數的歡呼聲並沒有為新一年帶來餘慶，反之，世界各地的恐襲、疑似恐襲一大堆：日本一名男子在東京蓄意駕車撞傷九人，初稱恐襲，後稱是報復政府處決奧姆真理教成員 ；德國跨年活動有汽車撞向人群，導致四人受傷；英國有刀手闖入火車站，大叫「真主」並刺傷三人；極端回教組織「伊斯蘭國」的支持者在社交網站貼出照片及發出恐嚇字句，揚言美國今年將迎來死亡和毀滅。



至於早已淪為示威之城的香港，新年第一日又有唔少人上街遊行，有「獨友」手拎播獨標語「香港唔獨，實變大陸」硬闖政總東翼前地，有保安員受傷送院，文革場面又在香港上演，黃衞兵的叛逆抗爭面孔揮之不去，老朽雖然沒有千里眼，依然夠膽為香港把脈：豬年無餘慶，風雨賀香江！



今年的元旦遊行，最吸睛的是律政司司長鄭若驊，不少人高舉痛斥佢嘅標語，批評佢無法無天，自製「特區法治」，「遮醜護短」，狂呼叫佢下台。有人話鄭若驊「壞人有樣睇」，哈！人哋唔覺意反吓白眼，又叫記者文明啲，問嘢舉手啫，使唔使咁對待人先？



鄭若驊上任就快一年，「叫座力」竟如此犀利，且左中右都咁熱烈「招呼佢」，認真能人所不能，林鄭亦可謂「獨具慧眼」。鄭若驊上任八個月已外訪六次，總日數二十四日，而落區探訪只得一次咁大把，立法會出席率又包尾，被學者及政界人士炮轟她「懶到出汁」，之不過佢「好官我自為之」，睬你都傻，民望「墊司底」又如何？大家有目共睹，漢奸黎刑恐東方報業記者案佢一拖近十九個月，東方及受害記者先後十一度去信律政司查問進展，佢亦當乜事都冇發生過。



鄭若驊一手遮天，香港司法的公信力豈能不玩完？林鄭重申律政司檢控不偏不倚，如此一往情深攬實呢個惹火尤物，老朽只能在新一年祝佢好運！