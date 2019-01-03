美國總統特朗普單方面退出多份美國對外簽訂的協議，包括一五年由奧巴馬政府促成的伊朗核協議。不少人認為，特朗普決心捍衞逾千億美元沙特阿拉伯軍火大單，而伊朗回教政權又是沙特死對頭，特氏堅持將伊核方案推倒重來是別有用心。



去年十一月，華府宣布恢復該協議前對伊朗的所有制裁，繞過其餘五個簽署國英、法、俄、中、德自行制裁伊朗。事實上，自從伊朗脫離國際制裁重返石油市場，無形中削弱沙特的壟斷地位，加上美國近年大舉出口頁岩油氣，國際能源市場價格大起大落，沙特財政收入穩定性大不如前。華府打着消除伊核協議盲點旗號，封殺伊朗石油出口，不無干擾能源市場向沙特傾斜之嫌。



華府宣布從敍利亞退兵未幾，美國航母戰鬥群就現身波斯灣，時機未免太巧合。伊朗回教什葉派政權被指介入敍國軍事衝突，一方面派軍事顧問助阿薩德政權一臂之力，另一方面資助黎巴嫩真主黨武裝入敍充當阿薩德外援。「伊斯蘭國」敗退遺下之真空，在美軍撤出後或加速落入伊朗為首的什葉派陣營手中，這既非沙特所樂見，也令以色列如芒在背。一直有傳伊朗經敍境將火箭等軍備轉交黎巴嫩真主黨，這對缺乏戰略縱深的以國構成巨大威脅。難怪特朗普宣布從敍撤軍，以國鷹派政客大動肝火，批評華府罔顧盟友安危。



華府撐沙特無非想繼續發軍火財，挺以色列則主要向國內政界人士交代。特朗普為從敍戰抽身，無形中在地緣政治角力中給伊朗「鬆章」，有違其既偏袒沙特又挺以方針。特氏為表今後對盟友鼎力支持，料會藉口解決核問題對伊採取更強硬措施，但這不代表華府非與伊朗兵戎相見不可，偶爾打嘴炮或派軍艦航經敏感水域以壯聲勢也是選項。