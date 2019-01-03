都說港產官僚人工一流，辦事能力不入流，工作甩漏多過食飯，近日土木工程拓展署就被踢爆疏忽大意，竟然在工地「卸漏」一箱危險品，載有該箱危險品的車輛泊在民居附近過夜，翌日才被發現，幸好沒有遺失，否則後果不堪設想。危險品雖然沒爆，但特區政府內大官小吏究竟是何等貨色，已經昭然若揭。



香港雖然號稱擁有全球最嚴格的爆炸品管制制度，不過制度是死的，若然執行的人不依足制度辦事，再好的制度也是多餘，後果只會像沙中線豆腐渣工程醜聞般，引發大麻煩。雖然土木工程拓展署死撐，形容這次「卸漏」的一箱合共四十支雷管，安全程度高，必須配合其他爆破裝置才能發揮引爆炸藥的功能，將疏忽大意的責任一掃而空，總之危險品沒有被盜、沒有爆炸，成功過骨，這就是港官平素的處事作風。



毫無疑問，土木工程拓展署既說對爆炸品運送及儲存有嚴謹守則，竟然也可以懵然不覺，將整箱危險品遺留於民居附近政府停車場過夜，肯定有人為疏忽，揭示了上級懶得監督，下級草草了事，反映港產官僚「返工烏眉瞌睡，放工龍精虎猛」的工作態度，不論長坐冷氣房的運房局局長，還是前線食環滅蚊、滅鼠外判工，但凡直接或間接出特區政府糧的（更正確的說法應是出納稅人的糧），總是開工等收工，胡混度日，皆因沒有一套有效制度去監督這班人，這就說明了港官大事固然做不到，為何連小事也做不好。



話說回來，這次遺漏雷管，沒有被偷走只是好彩，尤其是南亞兵團肆虐香港，如果危險品落入這班食慣大茶飯的人手中，後果難以想像。當然，提起假難民問題，特區政府才是「自製炸彈」的專家。