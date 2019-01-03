非洲豬瘟在內地蔓延至二十三個省市，禍延多個農業及經濟大省，未來發展勢威脅今年的畜牧業表現、通脹走勢甚至經濟前景。國務院近日怒極出手，究責、懲辦二百二十多名官員，最嚴厲者須立案偵查，丟官去職是遲早的事。中央殺一儆百，目的瞄準整治官風。



豬瘟擴散成官場風暴，因為內地官場欺下瞞上、知情不報、塗脂抹粉、只顧官聲不理民苦歪風大作，本來非洲豬瘟可以在遼寧省部分縣市被源頭防堵，卻因為眾官齊作惡，變成蔓延大半個中國的家畜巨劫。



國務院懲治的官員，全是豬瘟源頭省份的地方官，二百二十多人中，大都來自遼寧、安徽、湖南三省，遼寧官員更已佔了一百八十多人，可見中央對源頭省份官員防控不力致豬瘟火燒全國的氣惱與不滿。



非洲豬瘟在去年八至九月於遼寧初現，但該省下級市及縣瞞報情況嚴重，如營口陸南鎮轄下部分村莊的防疫人員二十五次向上級衞生監督所匯報，發病生豬明明多達一千二百多隻，疫情卻被瞞報；鞍山台安縣部分村莊亦如是。其他的市級、縣級鄉鎮官員同樣忽視疫情，只求升官無礙，懶理隱瞞會導致國家農牧業重大災難。



國務院選在非洲豬瘟已蔓延近半個中國時出手，目的是狠手懲官，避免已出現疫情的省市官員繼續欺瞞，否則，一份國務院轄下調查委員會的文件，不會輕而易舉被內地媒體取得，繼而報道二百多人問責，有人被警告，有人被記過，有人被停職候查，甚至立案偵查。說穿了，國家要讓官員們知道，升官是未來的事，保住現有官位更重要。



二○一九年已拉開序幕，豬年將至，今年會否冇新鮮豬肉食？未來兩個月是關鍵，防疫大戰關係內地消費及通脹走勢，豬事攸關經濟，二百多名官員的下場就是教訓。