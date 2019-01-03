現在的保健品種類繁多，數不勝數，讓人眼花繚亂，於是就胡亂選擇、非理性選擇。各種保健品的宣傳，基本上就是一個套路打法：用到病除。比如吃了病就好，貼了就沒病，穿在身上保健康，按摩精神好，拔罐能祛病，這對老年人來說，有一種天然的吸引力。



權健保健品系列抓住了人們尤其是老年人的心理，對保健品進行精準推送，直到死了人、害了人，權健的保健品才露出廬山真面目。不過，權健保健品系列倒了，保健品本身並不會倒，因為市場有巨大的需求，迎合了大眾健康的心理需求。一個權健保健品倒下了，不但會有其他保健品的存在，還會有千萬個保健品站起來，更有可能，權健保健品換個名目，繼續做保健品系列的生意，只是換了一張皮而已。



保健品之所以有巨大的市場需求，並讓真假保健品如入無人之境，主要有以下幾個方面的原因。第一，有關公共權力部門懶政。從一般意義而言，保健品即使沒有甚麼益處，也沒有甚麼害處，即使有害，害處也不大。對於無病的人來說，吃了沒病。對於有小病的人來說，吃了也沒甚麼大害，一般不會引發醫療問題。有關公共權力部門管理既看不到政績，不管理還能捎帶點回扣。管理沒動力，不管理反而有動力。保健品市場還能帶來就業，增加政府財政收入，對保健品市場也就聽之任之。尤其是在國家強勢治官的情況下，官員不作為，沒擔當成為官場的重要心態。



第二，傳統文化對保健品的追捧。中國傳統文化一直注重養生，從皇帝到普通百姓，都把養生當成人生中重要大事，對煉丹術、長生不老藥、童子尿、人血饅頭、打雞血、紅茶菌等的追求與迷信就是最明顯的例證。電視、報紙、網絡對各種保健品的宣傳，也都有迷信成分。傳統醫藥具有非科學內容，把《本草綱目》視之為治各種病的醫藥百科全書，不相信現代醫學，不相信現代科學，甚至拒絕現代醫學科學。曾經有一段時間，一些專家學者搞過中醫和西醫的論戰，最終也沒論證出一個共識性的結果來，結果就是中醫西醫各走自己的陽關道。



第三，看病難且貴。看病難的問題一直沒有得到有效解決，同時看病又太貴，一些病人把小病變成大病，大病看不起只有等死，這在農村和社會底層民眾表現更為明顯。媒體對一些病人的天價治療費用曝光，也使一些人視看病為畏途，選擇保健品是病人理性而又無奈的選擇。有些底層民眾在網上還誤判北韓的醫療情況，認為北韓這樣的國家看病免費，全然不顧北韓看病狀況的真實存在。他們希望中國也像北韓那樣看病免費，自然會阻斷中國假劣的保健品。



第四，老年人對保健品判斷力下降。老年人各種器官老化嚴重，智商和情商都在不斷下降，社交圈子也逐漸萎縮，與社會交流、兒女交流逐漸減少，對各種吹得神乎其神的保健品失去基本的判斷能力，寧願花大價錢買沒有療效的保健品，也不會選擇花小價錢到醫院看病。同時一些人對到醫院看病有恐懼症，擔心查出大病不可治，又擔心拖累兒女，買保健品方便，在家吃保健品能養生治病，一舉多得。



第五，保健品本身具有似是而非的功效。保健品說能治病，卻不能治病，說不能治病，卻能治病。何況還有身邊的人以身說法，說吃了用了甚麼保健品管用，多年的病治好了，這種現實傳播愈傳愈神，着實迷惑了好多人。一些人的小病，都是吃了用了保健品的心理暗示作用，並沒有真正達到治病的效果。



保健品的療效究竟在哪，還真是一個未知數，這個太需要科學提供準確的答案。