功夫茶：頂唔順政治紛擾　香港人又要走難

講起走難，中國人可謂經驗豐富，歌都有得唱喇，「曾經的苦難，留在我們心中」。時移勢易，國家崛起，苦難就冇嘞，國人走出去消費就有，諗唔到反而香港回歸後愈來愈衰，以前係日本仔打到嚟先走難啫，家陣香港嘈喧巴閉，永無寧日，香港人又要走難咯。



睇吓最新移民調查結果，就知咩叫哀莫大於心死。調查顯示，三成四受訪市民表示有機會會打算移民；喺有移民打算嘅市民當中，一成六表示近期曾經為移民做過準備。至於點解移民，最多人係因為「香港太多政治爭拗及社會撕裂嚴重」，其次係「香港居住環境擠迫」同埋「不滿香港政治制度」，愈高學歷愈想移民，愈精英愈唔想留低，都咪話唔大鑊。



嗱嗱嗱，先旨聲明，功夫茶對呢個結果一啲都唔意外。睇吓踏入新一年，反對派急不及待出來搞風搞雨，元旦大遊行期間兩幫人馬爭執，打大交咁滯，已預示今年又係重複往年嘅吵鬧，你話煩唔煩呀？厭唔厭呀？更奄悶係反對派來來去去三幅被，唔係話畀人政治打壓，就係話中央赤化香港。大佬呀，香港回歸嚟緊廿二年喇，一國先於兩制有咩問題？自己做現代吳三桂引外部勢力入關，又唔鬧自己反骨嘅？雙重標準，龍門任搬，市民唔煩到想走至奇。



至於居住環境擠迫咯喎，都唔使多講，睇吓啲納米樓，索價幾百萬，莫講話同外國嘅花園洋房冇得揮，連人哋嘅狗竇都不如，都未計劏房、籠屋、棺材屋、太空屋呢啲非人地方。睇到喇，港人為咗個瓦遮頭捱生捱死，加埋南亞兵團踩多一腳，罪惡無日無之，有人話來生不做香港人就係咁解。人望高處，水往低流，有條件唔移民，留喺度博有得分咩。



講到尾，都係官老爺無能。住屋問題固然搞唔掂，政治又任由反對派牽住鼻子走，立法會淪為垃圾會，經濟民生無人關心。最弊係法治淪喪，律政司應告唔告，唔應告亂告，專登放生反中亂港集團，做盡親痛仇快嘅事。最近鄭若驊仲「僭建」檢控新準則，官字兩個口，法律面前人人不平等，睇見都眼冤。用膝頭哥都諗到喇，香港冇公正嘅法治，政治點會唔黑暗吖？社會點會唔沉淪吖？港人點會唔想走吖？



回歸前，香港幾好都有，點捨得走；回歸後，香港幾衰都有，點可以唔走。前排有國際機構就「希望指數」進行民調，香港位列全球倒數第五，市民對前景幾咁悲觀絕望可想而知。冇計㗎，港府無能，政客無恥，市民無奈，香港折墮成咁，走得快好世界喇。