世界視線：多國棄做濫好人　應付難民硬起來

近年非法移民困擾世界各地，無論是真難民、假難民，數量與日俱增。歐洲及美國身受其害，德國總理默克爾堅持人道主義收容，卻因難民損害治安而賠上聲望，卸任後將退出政壇。特朗普打本土利益旗號，才不會假道學，明確對非法移民採取「零容忍」政策，他徵求撥款興建美墨邊境圍牆卻在國會觸礁，導致部分政府停擺；話猶未完，元旦美墨邊境即爆發衝突。



百多名偷渡者在邊境伺機而動，有指他們投擲石頭助兒童突破防線，美國邊防人員使用催淚彈及胡椒噴霧驅散他們，此舉惹國際特赦組織非議，斥美方殘忍不人道。但如何「不殘忍及人道」而又有效堵截偷渡者，該組織卻沒有詳細講解。特氏的邊境圍牆是相對較低武力的措施，標榜人道大愛的民主黨卻執意阻撓，這次元旦衝突實在是對虛偽政客的當頭棒喝。



聯合國去年底通過《全球移民契約》，美國、澳洲等十個國家拒絕簽署，意大利、瑞士等六國則表示待國內諮詢再作決定。澳洲自一三年起實施離岸政策，把水路偷渡者放在境外中心拘留，陸續關閉境內相關設施，日前又宣布關閉位於墨爾本的難民拘留中心，儼然成為邀功的政績。



英國脫歐其中一個主要原因亦是試圖逃離歐盟帶來的難民問題，近日便出現大量人蛇從法國乘橡皮艇橫過英倫海峽偷渡到英國，單在除夕便在東南部截獲十二人，英國加派兩艘特種巡邏艇堵截。



德國總理默克爾所屬的執政基民盟選出她的盟友克蘭普-卡倫鮑爾為新黨魁。卡倫鮑爾會帶領基民盟爭取選民重新支持，她勝選後便稱，將採取更強硬的立場處理難民問題，預計會在今年歐洲議會選舉前，針對基民盟的移民政策作出改變。



外媒預計，隨着美國從阿富汗撤軍，將掀起新一波難民潮，伊朗身受其害已久，連較遠的土耳其也是偷渡熱點，鄰近地區如巴基斯坦已收緊邊境監督政策。全球經濟不景氣，很多國家自顧不暇，「要麼興建圍牆，要麼關閉邊境」，特朗普的狂言，可能是許多國家領導人不敢說的心聲。