神州觀察：兩岸統一勢所趨　內鬥內耗最可悲

新年伊始，海峽兩岸再就台灣問題展開激烈交鋒，北京首次將國家統一與民族復興掛鈎，並以「必須」和「必然」兩個詞表明心志，指台獨是逆歷史潮流的絕路；台灣當局亦強硬表態拒絕「九二共識」及「一國兩制」，兩岸勢必繼續內耗，說統一談何容易。



中共總書記習近平藉紀念大陸《告台灣同胞書》出爐四十周年發表講話，強調兩岸必須統一，也必然統一，政治分歧「總不能一代一代傳下去」；重申不排除以武力收復台灣，並提出包括探討「一國兩制」台灣方案在內的五個具體步驟。今次講話亦被視為大陸推進兩岸統一的綱領性文件，甚至有指習近平或會在任期結束前解決台灣問題。總而言之，北京的目標愈來愈明確。



當今世界早已踏入廿一世紀，追求和平發展日益成為全球共識，卻仍有國家處於分裂狀態實在不該。而中國更因台灣問題分裂了七十年，至今也算不上是一個完整統一的國家，尤其是中國目前已躋身世界第二大經濟體，若再拿不出有效的解決方案，久拖下去，傷及的不光是民族情感問題，更關係到國家長遠利益，關乎民族復興的百年大計。



兩岸之所以分隔這麼久，皆因當時的國家積貧積弱，政局動盪，從晚清的列強入侵，到民國的軍閥混戰，再到抗戰之後打內戰，中國一直處於內憂外患、山河破碎境地。國民政府退守台灣後，兩岸更陷入長期政治對立狀態，尤其是以台獨為黨綱的民進黨執政，大搞去中國化，挾洋自重，兩岸關係愈行愈遠，做盡親者痛仇者快之事。



台灣當局一向以兩岸不同的民主價值、政治體制等為藉口抗拒統一，顯然非長久之計。事實上，這種理由也站不住腳，正如南北韓亦屬不同的政體，雙方也敵對了七十年，如今不也是「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」了嗎，且彼此已在為經濟民生等實事攜手共進，積極謀求發展。別人能做到為何中國人做不到？說到底，還是兩韓之間具有可貴的民族認同感，和追求民族團結的決心，而這種精神，正正是中國人所缺乏的。



同胞不和睦，國家不統一，最終受損害的還是自己，台灣問題就是這麼來的，而且還在繼續為西方國家所利用。民進黨當局至今仍抱着美國大腿，而美國亦不失時機地頻打台灣牌，將之作為對付大陸的一顆棋子，也是今次中美貿易戰的一個籌碼，以致大陸備受掣肘，兩岸經濟民生等問題皆受拖累，結果是漁人得利。



當然，解決台灣問題的最大阻力並非來自台灣本身，而是眾所周知的美國因素。中國統一願景雖好，但何時能具備不怕外國干預的能力才是關鍵，否則，中華民族偉大復興仍無從談起。