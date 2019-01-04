正論：修條例小打小鬧　假難民毒瘤難除

南亞假難民問題困擾香港多年，惹來怨聲四起，港府擬收緊《入境條例》，加強執法能力，本已姍姍來遲，而最令人失望的是有關修訂不是斬草除根，建議重設禁閉營甚至直接退出有關國際公約，一了百了，而是小打小鬧，零敲碎補，治標不治本。



就修訂現行《入境條例》，當局提出九項建議，包括限定酷刑聲請人須在三個月內提交聲請；加強入境處的遣返及羈留權力；將打黑工的監禁期提高至三年；加大對僱用非法打工者的處罰力度，由最高罰款三十五萬元及監禁三年，增至罰款五十萬元及監禁十年。客觀而言，有關修訂一定程度上提高了阻嚇力，但並不徹底。眾所周知，假難民打黑工也好，作奸犯科食大茶飯也罷，憑的是一張「行街紙」，只有取消行街紙制度，對假難民即捕即解，至少也要重設禁閉營，阻斷其進入市區之路，才能解決問題。港府這也不敢、那也不敢，結果只會導致假難民這顆治安毒瘤不斷惡化，最終發展為不治之症。



何況有關修例面對不少阻力。反對派政客一向是非不分，黑白顛倒，假仁假義，部分立法會議員更有「假難民之父」之惡名，相信他們必然全力阻撓搞破壞，修例何時通過及付諸落實，都是望天打卦。而在法例通過前的空窗期，假難民犯罪不變本加厲才怪。



可以說，如此修例不僅與主流民意南轅北轍，也與國際大勢背道而馳。事實上，西方國家近年紛紛捲起「人道、博愛」的大旗，法國、意大利等國不僅決定在國內設立難民羈留中心，更在難民主要來源地設立類似設施；澳洲做得更絕，一早將難民羈押在離島，不准踏入本土一步；至於主張對難民「零容忍」的美國政府更不用說了，特朗普為迫使民主黨同意撥款修建美墨邊境的現代「萬里長城」，不惜讓政府局部停擺。近日美墨邊境再爆衝突，欲闖入美國的難民小朋友遭到催淚彈襲擊，美國政府因此被人權分子批評「不人道」，然而，那些無視別國法律、讓孩子打頭陣的大人及人權組織，又何曾「人道」？



強硬對付難民入境已是大勢所趨，民心所向，但別人做得到，港府卻做不到；當年港英政府可以設立禁閉營，如今特區政府卻畏首畏尾，形成鮮明對比。港府的藉口是要顧及假難民的「人權」，不錯，假難民有人權，難道香港人就沒有「人權」？深水埗通州街橋底南亞村烏煙瘴氣，誰來體諒周邊居民的痛苦？同樣可惡的還有那群吃裏扒外的政客，慣於站在道德高地，大慷納稅人之慨，成就自己的偽善之名，為虎作倀，莫此為甚！



香港問題千頭萬緒，港府自顧不暇，偏偏自找苦吃背上假難民這個大包袱，愚不可及。近年香港移民潮再起，最新調查更顯示多達三分之一市民有移民的意願，政治紛紛擾擾固然是主因，而假難民禍害不止，也起到劣幣驅逐良幣的效果。