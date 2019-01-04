俄羅斯一如日本，國家的黃金時期已過。一是人口減少，即使人口老化不太嚴重，主要是酗酒，平均壽命不長；二是沒有了前蘇聯及東歐國家以前的附庸，人口與經濟規模難以作大分工與協作。市場需求有限，資源利用不夠，所以經濟規模便只相當於中國的大灣區，增長的動力不強。總統普京重建國家的油氣開發生產及銷售體系，得以保住蘇聯時期建立的大國軍事與技術基礎，但進一步提升並不容易。普京提的歐亞經濟體，意在部分恢復蘇聯時代的大經濟體，可惜進展緩慢。今天，俄羅斯能在軍事上抗衡美國，除了蘇聯的基礎，主要是普京統率國家實力，在戰略與策略上都優勝於美國，也包括美國實力不繼、戰略策略落後的因素。



在新冷戰中，俄羅斯若不與中國合作，或會因力量資源不足而再次敗於美國。舊冷戰是美國聯華制蘇，新冷戰是中俄聯手，俄國便可立於不敗之地。中俄在能源互為依賴，農產品方面亦可取代中國從美加澳的進口，實現能源與農產品的安全。且中俄合作，俄國可再擴大農業生產，便可一起佔領西亞、中東、北非市場，將這些地區納入中俄的貿易圈。



俄羅斯放手中國，但從政治、軍事協力，便可以改變阿富汗，使之成為中亞出印度洋之路，也可以改變南北高加索的問題，從中國南疆、北疆打通絲綢之路過裏海而達黑海，更與伊朗合作，南下印度洋，一下子結束英俄角力產生出歐亞大陸的陸海之爭，打通海陸聯通，回復盛唐的絲綢之路。