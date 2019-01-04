律政司司長鄭若驊「放生黎智英、唔告梁振英、人治毀法治、有錯死唔認」的舊帳帶入新年，怒呼其下台成為元旦遊行的主要內容。鄭若驊則「跨年度」豹隱，一直「匿埋」，有點兒「躲進僭建成一統，管他新年與舊年」的意思。她在重施故技，就是不見人，等待社會上又有甚麼「熱點新聞」爆出，就可以淡出公眾視野，不被追究。上次僭建醜聞，她玩的就是這一招。



今次行不行呢？比上次肯定有難度，因為此風波影響甚壞，左中右和社會各界都不饒她。不過仍有機會，但要看她是否「好彩」，過一陣子若有大新聞、大件事、大醜聞鬧出，鄭若驊即可偷笑。這是香港政壇和社會環境的「常態」，凡事「其興亦暴，其去亦疾」，只要耐住性子，靜觀其變，就沒有過不去的坎兒，對此，許多政治人物已默然於心也。



早年間，香港一些政治人物還是很怕「出事」，很怕有醜聞鬧出，很怕民怨沸騰、怒呼其下台，他們還沒有那麼「厚黑」，知道「羞恥」二字怎麼寫，知道要為自己的過失負起責任，知道為官、為政者一旦誠信蕩然、千夫所指，就不適合、也不應該「賴死不走」，這對己、對人、對工作、對社會都沒有好處，所以，有幾位犯了事、出了錯的問責高官因此而請辭下台也。



這些年沒有這支歌仔唱了，高官問責制已成空談。首先，朝廷似乎就不打算對行政長官問責，行政長官更不會對自己揀中的高官問責，甚至據說出現行政長官以辭職相要挾，逼朝廷接受其主張的大逆不道之事。



行政長官有這般「神力」，朝廷對其要保的高官自然更不敢怎麼樣。這樣的事多了，問責高官們當然也就皮厚膽肥，一齣戲接着一齣戲的演給大家看。