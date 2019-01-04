堡壘最容易從內部攻破。隨着中國國力日益提升，軍事實力快速增長，西方國家的圍追堵截也不斷升級，軍工領域成為主要戰場，既有公開的博弈，也有暗中的諜戰。負責建造航母的中國船舶重工集團最近屢爆醜聞，多名高層相繼被調查和起訴，包括中船重工原總經理孫波、第七一八研究所原所長卜建杰、第七一二研究所原所長金燾，令人觸目驚心。



這些人全部身居要職，掌握中國航母等軍事科技的核心機密，他們的墮落，比任何貪官造成的危害更大、影響更惡劣。其中卜建杰甚至隱瞞擁有加拿大籍，除了令人懷疑他是否身負特別任務，也令人質疑一位外籍人士為何可以進入如此重要的部門，擔任如此重要的職務，難道當局完全不設防？不需要任何審查？



無數事實證明，腐敗分子最容易淪為外國間諜，他們為了金錢，既可以出賣人格，更可以出賣國家。孫波被指涉嫌將遼寧號航母機密文件洩露給外國情報機構，只是冰山一角而已，近年來幾乎所有軍工企業都有高層官員因貪腐問題被查，當中到底有多少人充當外國間諜，只有天曉得。



都說中南海四面透風，沒有秘密可言，其實軍工企業更是諜影重重，任何機密都不是機密，一舉一動都在外國掌握之中，國家安全云乎哉？所以說，外敵並不可怕，可怕的是內奸。這些年來，中國在跟美國等西方國家的博弈中往往處於被動，實力不如人固然是其中一個原因，但主要還是因為內奸作怪。