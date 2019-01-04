國家主席習近平發表不放棄武統台灣的重要講話後，率先震散台灣股市，加權指數當日收市下跌一百七十三點，跌破九千六百點心理關口。事實證明，這個世界靠拳頭說話，不管蔡英文如何口硬，如何反嗆不接受九二共識和一國兩制，沒有實力的憤怒並無意義。



最可笑的是，正當蔡英文大擺高姿態回應習近平所言，煞有介事表示願意在人民監督下和對岸坐下來協商之際，民進黨內部對她的逼宮已趨於白熱化。四名獨派大老級人物於報章刊登聯名公開信，要求蔡放棄競逐連任總統，交出行政權，退居二線，並由新任行政院長全權組閣。蔡英文面對內憂外患，隨時連餘下任期都坐不穩，還談何跟大陸協商？



這兩年多以來，台灣愈來愈受到國際孤立，目前只餘下十七個邦交國，去年五至八月更連失三個邦交國，都是呢頭同台灣斷交，嗰頭同大陸建交。世衞組織會議不得其門而入，更令台灣顏面盡失。民進黨以為緊抱美、日大腿就可無懼大陸文攻武嚇，其實只是自欺欺人，美國大搞《台灣旅行法》不過為了抗衡大陸崛起，要美軍為台灣與大陸開戰，特朗普睬你都傻；日本實力更弱，經濟上也要尋求與華合作，還會理台灣嗎？



民進黨昧於現實，九合一選舉結果已反映民心思變，台獨沒有出路。明年總統大選，民進黨派誰參選都難言勝，但以「兩岸一家親」和稀泥態度蒙混過關的柯文哲，又可會是堪當大任的總統人選？