習近平的對台講話，除了重申大陸一貫對台立場，如中國人不打中國人，盡最大誠意及努力實現和平統一，不放棄對台動武，最核心最關鍵的一點是降低了對台動武的門檻。



在甚麼情況下會對台動武？大陸過去的說法是台灣宣布獨立。然而，台灣當局不會傻到公開宣獨，而是在保留中華民國空殼的情況下，以切香腸手段不斷「去中國化」，包括將國民黨打成「外來政權」，不再尊孫中山為國父，拆除兩蔣塑像直至抹除兩蔣時代為台灣打下的烙印，尤其是修訂歷史教科書，大搞文化台獨，影響最為深遠，台灣年輕人被稱為「自然獨」的一代，就是潛移默化的必然結果。



事實上，即使是承認九二共識的國民黨，也堅持「不統不獨不武」的三不策略，固化兩岸分裂。如果說國民黨同民進黨有何不同，不過是一個台獨，一個獨台。



面對台灣實質向獨的新形勢，大陸也不能自綁手腳。今次習近平的對台講話有了新提法：「我們不承諾放棄武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。」也就是說，只要出現外部干涉及分裂活動，就構成大陸動武的條件。而何謂「外部干涉」及「分裂活動」，是兩個解釋空間很大的概念，如果台方仍然以為大陸靠嚇，不當一回事，很可能會犯大錯。